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Ядерные технологии
2020-06-08T04:16
https://ria.ru/20200608/1572604833.html
В Боливии остановили строительство центра Росатома из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986024_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_c7f20a75d83c3d5ccdb0f74039abdedb.jpg
РИА Новости

В Боливии остановили строительство центра Росатома из-за COVID-19

03:47 08.06.2020 (обновлено: 04:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн — РИА Новости. Строительство центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Росатома в Боливии приостановлено из-за пандемии коронавируса, но правительство латиноамериканской страны позитивно настроено на продолжение работы с Россией, сообщил РИА Новости посол России в Боливии Владимир Спринчан.

"Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно, — сказал он. — Новое руководство отрасли дискредитировало все предыдущие заявления о каких-то нарушениях и незаинтересованности в работе с Россией".

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". Однако спустя месяц правительство Боливии и Росатом сообщили, что ЦЯИТ в Эль-Альто, открытие которого запланировано в 2023 году, будет сдан в срок и откроет боливийцам доступ к технологиям мирного использования атомной энергии.
"На объект завезено оборудование, достаточно сильно продвинулось строительство, но сейчас из-за пандемии все приостановилось, проект заморожен, поскольку в стране работы ведутся только в остро необходимых сферах производствах", — сообщил Спринчан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стенд компании Росатом
11 июля 2019, 16:36Ядерные технологии
"Росатом" готов участвовать в разработке месторождений лития в Боливии
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Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БоливияВ мире
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