В Боливии остановили строительство центра Росатома из-за COVID-19

"Назначен новый директор Агентства ядерной энергии Боливии, который настроен в отношении проекта очень позитивно, — сказал он. — Новое руководство отрасли дискредитировало все предыдущие заявления о каких-то нарушениях и незаинтересованности в работе с Россией".

Боливийское агентство по ядерной энергии (ABEN) 12 февраля распространило заявление, что правительство страны приостанавливает проект по строительству центра до тех пор, пока парламент и прокуратура страны "не выскажутся по этому вопросу". Однако спустя месяц правительство Боливии и Росатом сообщили, что ЦЯИТ в Эль-Альто, открытие которого запланировано в 2023 году, будет сдан в срок и откроет боливийцам доступ к технологиям мирного использования атомной энергии.