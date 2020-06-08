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Счетная палата проверила исполнение бюджета в судебной сфере
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РИА Новости

Счетная палата проверила исполнение бюджета в судебной сфере

03:38 08.06.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Конституционный и Верховный суды РФ, Судебный департамент при Верховном суде и Московский городской суд.
"Нарушения и недостатки отмечены у всех ведомств, за исключением Верховного суда. Основные нарушения и недостатки выявлены в Судебном департаменте и Московском городском суде - всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей", - говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам соответствующей проверки.
Как отмечают в ведомстве, значительная доля недостатков связана с реализацией ФАИП в рамках ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы", по которой Судебный департамент исполняет полномочия госзаказчика. На нее же приходится и основной объем неисполненных назначений Судебного департамента в 2019 году.
По оценке Счетной палаты, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства по ФЦП, расходы по ним на 1 января 2020 года составили 4,2 миллиарда рублей. По 7 объектам не разработана и не утверждена проектная документация. Речь идет о строительстве зданий для размещения районных и городских судов в субъектах РФ. "Эту проблему мы уже многократно отмечали в Судебном департаменте. Она заключается в том, что своевременно не подготавливается проектно-сметная документация", - пояснила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова.
Кроме того, как отмечает СП, Судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур. Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 миллионов рублей. Нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Московском городском суде на сумму 4,8 миллиарда рублей, были устранены в ходе проверки.
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Татьяна БлиноваСчетная палата РФМосковский городской судЭкономика
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