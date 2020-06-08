Источник прокомментировал сведения о покупке Абрамовичем полотна Мунка

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Информация о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел картину Эдварда Мунка "Крик" за 120 миллионов долларов, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к бизнесмену.
"Эта история не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на Telegram-канал Sotheby's Life сообщили, что Абрамович купил одну из версий известного полотна за 120 миллионов долларов.
Картина "Крик" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 120 миллионов долларов. Аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.
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