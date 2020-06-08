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Культура
2020-06-08T05:29
https://ria.ru/20200608/1572604686.html
Источник прокомментировал сведения о покупке Абрамовичем полотна Мунка
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112141/01/1121410125_0:0:2896:1630_1036x0_80_0_0_7c60e276acd6f8b231cd70ad95bebbfb.jpg
РИА Новости

Источник прокомментировал сведения о покупке Абрамовичем полотна Мунка

03:28 08.06.2020 (обновлено: 05:29 08.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Роман Абрамович. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Информация о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел картину Эдварда Мунка "Крик" за 120 миллионов долларов, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к бизнесмену.
"Эта история не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на Telegram-канал Sotheby's Life сообщили, что Абрамович купил одну из версий известного полотна за 120 миллионов долларов.
Картина "Крик" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 120 миллионов долларов. Аукционный дом не раскрыл информацию о покупателе.
Предприниматель Роман Абрамович
2 июня, 01:00
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012108
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КультураЭдвард МункSotheby'sРоман АбрамовичНью-Йорк (город)
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