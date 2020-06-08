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2020-06-08T03:23
https://ria.ru/20200608/1572604629.html
В Вашингтоне протесты сохранили мирный характер, несмотря на уход военных
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РИА Новости

В Вашингтоне протесты сохранили мирный характер, несмотря на уход военных

03:23 08.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановПротестующие на одной из улиц Вашингтона
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Десятый день протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда выдался в американской столице исключительно мирным, несмотря на то, что военные из города ушли, передает корреспондент РИА Новости.
Неделю назад на фоне беспорядков и грабежей президент Дональд Трамп потребовал разогнать протестующих и под прицелом камер позировал у церкви, которую пытались поджечь вандалы в ходе беспорядков. Однако с тех пор присутствие в городе тысяч солдат Национальной гвардии и сотрудников многочисленных вооруженных спецслужб вызывало лишь неприятие горожан и местных властей, бессильных помешать президенту.
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В результате к концу недели протесты во многом сфокусировались на самом Трампе. "Голосуй, чтобы он ушел!" - скандировали протестующие вместе с лозунгами за справедливость в отношении афроамериканцев. Также слышались призывы реформировать полицию и даже лишить ее финансирования.
Воскресные демонстрации после напряженности последних дней приняли более расслабленный характер. Место вооруженных до зубов сотрудников спецслужб заняла куда более расслабленная и лояльная вашингтонская полиция. Анархистов и прочих организаторов беспорядков не столько разогнала полиция, сколько оттеснили массы мирных граждан, которые начинали неодобрительно гудеть всякий раз, когда кто-то пытался что-то бросить в полицию или что-то сломать. Ограждение на дальних подступах к Белому дому на 16-й улице сохранилось, но его уже не охраняли, как раньше, сотни вооруженных до зубов бойцов. Асфальт 16-й улицы теперь расписан гигантским лозунгом желтой краской "Жизни черных тоже имеют значение!" А вместо бронированных "хаммеров" Национальной гвардии на улице теперь стоят передвижные ларьки с мороженым и прочим фаст-фудом.
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Тысячи демонстрантов собирались в своих районах и затем организованно шли к Белому дому. Одну из таких колонн корреспондент РИА Новости сопровождал от площади Дюпон-серкл в зажиточном районе Вашингтона до отрезка 16-й улицы перед Белым домом, которую также переименовали теперь в "Жизни черных имеют значение". Люди скандировали имена афроамериканцев, погибших от рук полиции. "Не будет правосудия - не будет мира, долой расистскую полицию!" - гласил один из лозунгов. В Вашингтоне афроамериканцев и белых примерно поровну, но на протесте в воскресенье белых было большинство, также поддерживали протест и местные жители азиатского происхождения.
Дойдя до Белого дома, демонстранты легли на асфальт и лежали 8 минут 46 секунд - именно столько времени длится видеозапись, на которой полицейский Дерек Чавен давит коленом на шею задержанного Джорджа Флойда. Протестующие скандировали последние слова Флойда: "Я не могу дышать!"
На почти 30-градусной жаре добровольцы раздавали демонстрантам воду и закуски, также повсюду были видны объявления, где можно найти туалет, получить медицинскую помощь и отдохнуть в тени.
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"Это работа волонтеров и местного общества", - рассказала Кэти, белая женщина средних лет, которая протянула корреспонденту РИА Новости бутылку с водой. Она заявила, что рада, что из города ушла Национальная гвардия. "Мирные протесты в конце концов возобладали", - говорит она.
С ней согласна афроамериканка Шэрил Дэвис. "Похоже, что и не нужна была никакая Национальная гвардия", - говорит она.
Дэвис заявила, что для нее протест имеет и политическое значение.
"Надеюсь, что в ноябре окажется, что наши протесты прошли не зря", - сказала она. Третьего ноября пройдут выборы президента США.
Белый житель Вашингтона Кори Джонсон согласен, что военных в городе быть не должно. "Протесты теперь очень мирные, я видел только мирные протесты в последние дни", - говорит он.
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Для него особенно важно видеть, что белые и черные жители Вашингтона пришли на митинг вместе и вместе намерены бороться с расовым неравенством.
"Это очень важно, эта проблема продолжается чересчур долго. Мы должны собраться вместе и по-человечески поддержать друг друга", - сказал Джонсон.
Морган Стэна, белая жительница Вашингтона, работает в местном отеле Riggs и в ресторане "Серебряный лев". Она раздает протестующим с подноса бутерброды с арахисовым маслом и вареньем, завернутые в бумагу. По ее словам, группа работников местных ресторанов "скинулась" на воду и еду для протестующих.
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Стэна, как и большинство собравшихся, недовольна решением властей ввести в город Национальную гвардию.
"Без Национальной гвардии я, наоборот, чувствую себя безопаснее. Милитаризация против гражданских лиц - это тот еще "мощный" шаг со стороны президента. Каждый вечер, что я была здесь, протесты были мирными", - говорит Стэна.
Она затруднилась сказать, чего больше в нынешней демонстрации - поддержки афроамериканцев или оппозиции Трампу.
"Думаю, эти вопросы связаны друг с другом", - сказала Стэна.
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