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2020-06-08T05:49
https://ria.ru/20200608/1572604602.html
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
https://cdn25.img.ria.ru/images/150632/86/1506328624_0:4:3088:1741_1036x0_80_0_0_02044f39a8805b1b09e359cf52fb27ab.jpg
РИА Новости

Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров

03:26 08.06.2020 (обновлено: 05:49 08.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРуководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь"
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кинопродюсер Сергей Сельянов в комментарии "Газете.Ru" высказался на тему вероятного использования кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Соединенных Штатах.

"Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают", — заявил Сельянов.

Говоря об изменении изначального облика фильма, он считает важным обращать внимание на то, насколько качественно это было сделано.

"Брат­ 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", — заключил продюсер.

В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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