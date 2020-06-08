Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Соединенных Штатах.

"Брат­ 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", — заключил продюсер.

В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.