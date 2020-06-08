Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Кинопродюсер Сергей Сельянов в комментарии "Газете.Ru" высказался на тему вероятного использования кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма "Брат 2".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Первый канал показал картину и наложил на финальные титры видео протестов в Соединенных Штатах.
"Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают", — заявил Сельянов.
Говоря об изменении изначального облика фильма, он считает важным обращать внимание на то, насколько качественно это было сделано.
"Брат 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", — заключил продюсер.
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то, что тот говорил: "Не могу дышать". После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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