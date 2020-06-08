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2020-06-08T03:12
https://ria.ru/20200608/1572604537.html
В Брюсселе акция протеста против расизма закончилась беспорядками
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РИА Новости

В Брюсселе акция протеста против расизма закончилась беспорядками

03:12 08.06.2020
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© AFP 2020 / Kenzo TribouillardУчастники акции протеста против расизма в Брюсселе
Участники акции протеста против расизма в Брюсселе
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
Участники акции протеста против расизма в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости, Надим Зуауи. Разбитые витрины дорогих магазинов, поврежденные машины полиции, водометы и жесткие задержания - так закончилась мирная акция протеста против расизма в воскресенье в Брюсселе, собравшая более 10 тысяч участников.
Переговоры организаторов акции солидарности с демонстрантами в США и городских властей продолжались несколько дней, и окончательное разрешение было получено только в пятницу. Власти опасалась не беспорядков, а распространения коронавируса. Бельгия в последние недели добилась значительных успехов в борьбе с COVID-19, но опасность второй волны по-прежнему не исключается.
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В итоге городские власти не разрешили манифестантам пройти шествием по городским улицам, но согласились на "статичную акцию" на площади перед дворцом правосудия. Участников акции призвали проявить ответственность, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. "Брюссель, как столица 400 миллионов европейцев, не могла оставить без внимания те эмоции, которые во всем мире вызвала гибель Джорджа Флойда", - сказал бургомистр Брюсселя Филипп Клозе.
В итоге акция прошла мирно, но из-за большого числа собравшихся соблюдать социальную дистанцию не удавалось. При этом большинство участников акции пришли в масках.
После полуторачасового митинга участники акции все-таки прошли по близлежащим улицам, скандируя лозунги против расизма и насилия полиции, при этом сама полиция практически не вмешивалась, наблюдая за демонстрантами с безопасного расстояния.
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Столкновения начались вечером в районе Матонг, когда большинство участников акции уже разошлись. Молодые люди принялись забрасывать камнями и бутылками полицейские машины, а затем начали громить витрины дорогих магазинов в центре Брюсселя.
"Смутьяны и правонарушители принялись провоцировать силы правопорядка и наносить ущерб городской собственности. Затем они взялись за магазины, чтобы ограбить их, как обычные воры", - написал бургомистр Брюсселя в Twitter.
В итоге спецподразделения по борьбе с беспорядками задержали порядка 150 подозреваемых. Теперь им придется отвечать как перед городскими властями, так и владельцами магазинов.
"Мы только открылись после изоляции, теперь новый удар", - сказал владелец магазина одежды, рассматривая разбитую витрину. Бургомистр пообещал уже в понедельник провести встречи с владельцами пострадавших магазинов, чтобы обсудить компенсации.
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Полиция вечером перекрыла улицы, где произошли беспорядки, остановила движение транспорта. В пострадавших районах стражи порядка до позднего вечера продолжали задержания подозреваемых, когда собственно столкновения уже прекратились. Задержания сопровождались активными протестами оставшихся на улицах демонстрантов, но вмешиваться они уже опасались из-за явного численного превосходства полиции.
Отношения полиции и молодежи в некоторых не самых благополучных районах Брюсселя остаются напряженными и периодически перестают в столкновения. В апреле произошли беспорядки в Андерлехте после гибели 19-летнего Адиля. Он разбился, врезавшись на скутере в полицейскую машину, пытаясь скрыться от стражей порядка.
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