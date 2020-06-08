В Рио-де-Жанейро проходят акции протеста против расизма

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июн - РИА Новости. Сотни протестующих прошли в воскресенье ​​по центральным улицам Сотни протестующих прошли в воскресенье ​​по центральным улицам Рио-де-Жанейро Бразилии в знак протеста против расизма и фашизма, который, по их мнению, стоит за правительством президента Жаира Болсонару

"Это обязанность - несмотря на пандемию быть на улице и поддерживать когда-то запуганное бразильское население, которое теперь выходит на улицы, чтобы вернуть этих фашистов обратно туда, откуда он вышли", - заявил РИА Новости один из участников акции протеста, студент Жоао Медейрос.

По его мнению, другого выбора, кроме как мобилизоваться, у них нет, потому что Бразилия переживает момент "вопиющего фашизма". Он при этом отметил, что на демонстрации сторонников правительства, проведенной утром в районе Копакабана, были даже флаги с нацистскими свастиками.

Первоначально антифашистская демонстрация была вызвана в ответ на собрания сторонников президента Болсонару, которые происходили каждое воскресенье в течение нескольких недель, и в ходе которых звучали призывы к военному вмешательству и закрытию Национального конгресса и Федерального верховного суда. Тем не менее, в связи с недавними событиями в Соединенных Штатах, протест также принял антирасистский характер.

Участники протестов несли плакаты с надписью Black lives matter и другими подобными антирасистскими лозунгами. Практически все закрывали свои лица маской в связи с угрозой заражения коронавирусом, однако соблюдать минимальное безопасное расстояние между людьми не удавалось. Присутствие полиции было очень заметным, сотрудники правоохранительных органов в один момент оцепили протестующих и начали осматривать.

Несмотря на первоначальную напряженность в связи с тем, что были опасения по поводу того, что радикальные сторонники Болсонару могли проникнуть на протесты и устроить беспорядки, марши прошли по большей части мирно.