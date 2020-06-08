Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену "украинскому" "Рокоту", в котором эта система создана на харьковском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от него решили отказаться.

"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", — уточнил собеседник агентства.

Всего по программе "Рокот" провели 35 пусков ракеты, на орбиту запустили 75 космических аппаратов различного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М".

Как сообщалось ранее из материалов Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению — 1,45 миллиарда, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей.

В материалах сообщалось, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства МБР РС-18Б.