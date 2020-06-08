Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-06-08T05:24
https://ria.ru/20200608/1572604436.html
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/100898/10/1008981074_0:32:604:372_1036x0_80_0_0_d2b9aba8c9cf72aa59e3be31e47969aa.jpg
РИА Новости

Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины

03:06 08.06.2020 (обновлено: 05:24 08.06.2020)
14704
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт.
Логотип госкорпорации Роскосмос
Вчера, 03:03Хочу стать космонавтом
Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену "украинскому" "Рокоту", в котором эта система создана на харьковском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от него решили отказаться.
"После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", — уточнил собеседник агентства.
Всего по программе "Рокот" провели 35 пусков ракеты, на орбиту запустили 75 космических аппаратов различного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М".
Старт ракеты-носителя
4 июня, 13:58РИА Наука
Вместо модуля для МКС на ракете "Союз-2" отправят спутник "Глонасс"
Как сообщалось ранее из материалов Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению — 1,45 миллиарда, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей.
В материалах сообщалось, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства МБР РС-18Б.
Помимо Роскосмоса и Минобороны "Рокот" эксплуатировало совместное предприятие России и Европы "Еврокот" — Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в немецком Бремене. Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева. В ноябре 2018 года делегация Центра Хруничева и Ariane Group провели в Европе переговоры по реализации проекта "Рокот-2".
Пуск украинской ракеты Нептун
31 мая, 14:44
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
1746211928245
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРокотРоскосмосГерманияЕвропаБремен (город)
Популярные комментарии
"В добрый путь,украина прощай."
8 июня, 04:00
Юрий Сумин
31100000
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" завершил прием заявок в отряд космонавтов
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Полицейский в Германии
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Сотрудники полиции в США во время протестов
В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Смартфон
Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Лента новостейМолния