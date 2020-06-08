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2020-06-08T02:54
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В лондонском Вестминстере ввели комендантский час из-за беспорядков
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РИА Новости

В лондонском Вестминстере ввели комендантский час из-за беспорядков

02:54 08.06.2020
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© РИА Новости / Густаво ВальентеУчастники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. В районе Вестминстер, расположенном в центре Лондона, до 6 утра введен комендантский час из-за беспорядков, устроенных участниками протеста Black lives matter, следует из сообщения полиции.
Ограничительный режим введен с 21.15 (23.15 мск) воскресенья до 6.00 (8.00 мск) понедельника.
"Это решение было принято после случаев насилия и беспорядков после сегодняшней демонстрации. Если вы участвуете в протестах, пожалуйста, идите домой", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Также полиция арестовала 12 человек за правонарушения во время акции.
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Лондона в поддержку движения Black lives matter. В дневное время акция носила мирный характер, однако вечером некоторые участники протеста нападали на полицейских, пытаясь спровоцировать конфликт.
По данным полиции Лондона, в ходе протестов пострадали более 20 полицейских.
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