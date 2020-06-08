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2020-06-08T02:48
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В Германии по запросу США задержали музыканта из России
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РИА Новости

В Германии по запросу США задержали музыканта из России

02:27 08.06.2020 (обновлено: 02:48 08.06.2020)
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© AFP 2020 / Christof StacheПолицейский в Германии
Полицейский в Германии
© AFP 2020 / Christof Stache
Полицейский в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Берлине по запросу США задержали российского музыканта, ди-джея Дениса Казначеева, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

"Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине... Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени министерства юстиции США, которое требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции", — говорится в сообщении.

В посте подчеркивается, что музыкант невиновен. Создана онлайн-петиция и начат сбор средств для помощи Казначееву.
"Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности... Этой петицией мы намерены не допустить его безжалостной экстрадиции в США", — отмечается в сообщении.
Авторы подчеркивают, что Германия должна настаивать на невиновности Казначеева и защитить его от экстрадиции, поскольку пока нет каких-либо доказательств его виновности.
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