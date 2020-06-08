В Германии по запросу США задержали музыканта из России

"Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине... Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени министерства юстиции США, которое требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции", — говорится в сообщении.