В Германии по запросу США задержали музыканта из России

"Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине... Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени министерства юстиции США, которое требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции", — говорится в сообщении.
В посте подчеркивается, что музыкант невиновен. Создана онлайн-петиция и начат сбор средств для помощи Казначееву.
"Мы настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности... Этой петицией мы намерены не допустить его безжалостной экстрадиции в США", — отмечается в сообщении.
Авторы подчеркивают, что Германия должна настаивать на невиновности Казначеева и защитить его от экстрадиции, поскольку пока нет каких-либо доказательств его виновности.