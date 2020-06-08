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2020-06-08T03:34
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"Аэроэкспресс" восстанавливает отмененные рейсы в аэропорт "Домодедово"
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" восстанавливает отмененные рейсы в аэропорт "Домодедово"

02:22 08.06.2020 (обновлено: 03:34 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Поезд "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 8 июня восстанавливает ранее отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов между Москвой и столичным аэропортом "Домодедово", сообщала компания.
"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания сообщала, что планирует вернуть все отменённые рейсы с 15 июня. Однако позднее уточнила, что, например, в "Домодедово" их восстановят с 8 июня. Поезда снова будут отправляться с Павелецкого вокзала и из аэропорта каждые 30 минут с 6.00 до 23.30.
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Тактовое расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" восстановят с 15 июня. Поезда будут отправляться с привычным 30-минутным интервалом. С вокзала они будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта – с 5.15 до 23.45.
Между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" ранее отмененные рейсы вернут с 15 июня. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с вокзала, так и из аэропорта.
"Аэроэкспресс" ранее сообщал, что с 15 июня вводит новый единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей.
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В компании отмечали, что "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируют переносными ультрафиолетовыми лампами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэроэкспрессДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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