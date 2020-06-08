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2020-06-08T02:44
https://ria.ru/20200608/1572603612.html
Очевидец рассказал подробности стрельбы из окна дома в Москве
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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности стрельбы из окна дома в Москве

02:16 08.06.2020 (обновлено: 02:44 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Житель дома, где велась стрельба, рассказал корреспонденту РИА Новости, что слышал около 15 выстрелов из окна соседнего подъезда.
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство.
"Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было", - сказал журналистам Дмитрий сосед стрелка.
По его словам, полиция приехала в течение 5 минут
Сотрудник полиции. Архивное фото
10 июня 2017, 18:16
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного домаНеизвестный ранил трех человек, одна из пострадавших скончалась в больнице. Росгвардия и полиция штурмуют дом, в котором забаррикадировался стрелок.
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Стрельба на юго-западе МосквыМоскваПроисшествия
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