Очевидец рассказал подробности стрельбы из окна дома в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Житель дома, где велась стрельба, рассказал корреспонденту РИА Новости, что слышал около 15 выстрелов из окна соседнего подъезда.
Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство.
"Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было", - сказал журналистам Дмитрий сосед стрелка.
По его словам, полиция приехала в течение 5 минут