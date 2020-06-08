Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
"Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел... Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки... и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, что был второй. Я не знаю, я видел один самолет... Мы (с женой - ред.) потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили", — рассказывает один из очевидцев, житель поселка Ольховчик.
"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты. Видел один, точно видел. Второй, слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло, минуты две прошло - над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след, от чего - не знаю, но он был как бы горизонтально... И увидел уже, из-за облаков падал самолет", — рассказывает другой свидетель Борис.
В видео также приводятся слова еще одного свидетеля, по имени Геннадий, которого журналисты опросили в феврале этого года.
"Попала ракета, маленькая какая-то, взорвалась, снизу в него, и квадратное что-то полетело... саму ракету я не видел, я след видел, с земли след пошел", — говорит Геннадий.
Катастрофа MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
12 декабря 2019, 15:02Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, утилизировали после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.