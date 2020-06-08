Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

"Видно было истребитель, как он уходил на западную сторону. Самого пассажирского я не видел... Вспышки, взрыва я не видел, я звук слышал, хлопки... и потом обломки, и истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, что был второй. Я не знаю, я видел один самолет... Мы (с женой - ред.) потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили", — рассказывает один из очевидцев, житель поселка Ольховчик.