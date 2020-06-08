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2020-06-08T05:09
https://ria.ru/20200608/1572603478.html
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572604070_0:22:2378:1359_1036x0_80_0_0_55c7c7cb8d0757fdce03ad08728c375c.jpg
РИА Новости

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

02:04 08.06.2020 (обновлено: 05:09 08.06.2020)
0
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
В операции участвовали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
Видео стрельбы в Москве
01:08
Опубликовано видео стрельбы в Москве
Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме 5 на улице Строителей, в результате пострадали двое прохожих.
Как рассказал источник РИА Новости в оперативных службах, стрелок был пьян.
Житель соседнего подъезда рассказал, в свою очередь, что всего слышал около 15 выстрелов из окна. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезарядился. Затем послышались одиночные выстрелы. Полиция приехала на место через пять минут.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
1 из 9
Сотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
2 из 9
Сотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
3 из 9
Сотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
4 из 9
Автомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
5 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
6 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
7 из 9
Сотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
8 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
9 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 9
Сотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 9
Сотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 9
Сотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 9
Автомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 9
Сотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду.
В правоохранительных органах уточнили, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем.
Сначала возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Уточняется, что сейчас жильцам дома ничего не угрожает.
Видео с места стрельбы в Москве
00:23
Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы
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Стрельба на юго-западе МосквыСледственный комитет России (СК РФ)ГУМВДМоскваПроисшествия
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