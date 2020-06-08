В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Житель соседнего подъезда рассказал, в свою очередь, что всего слышал около 15 выстрелов из окна. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезарядился. Затем послышались одиночные выстрелы. Полиция приехала на место через пять минут.