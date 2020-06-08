В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

В операции участвовали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме 5 на улице Строителей, в результате пострадали двое прохожих.
Как рассказал источник РИА Новости в оперативных службах, стрелок был пьян.
Житель соседнего подъезда рассказал, в свою очередь, что всего слышал около 15 выстрелов из окна. По его оценке, стрелок разрядил всю обойму, после чего перезарядился. Затем послышались одиночные выстрелы. Полиция приехала на место через пять минут.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
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Сотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
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Сотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
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Сотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
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Автомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
5 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
6 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
7 из 9
Сотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
8 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
9 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
1 из 9
Сотрудники ОМОН дежурят возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
2 из 9
Сотрудники скорой медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
3 из 9
Сотрудники специальный отряда быстрого реагирования (СОБР) возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
4 из 9
Автомобили полиции и скоро медицинской помощи возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
5 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
6 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
7 из 9
Сотрудник полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
8 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
9 из 9
Сотрудники полиции возле дома на улице Строителей в Москве, где мужчина произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум, спецназ попросил "скорую" к подъезду.
В правоохранительных органах уточнили, что мужчина оказал сопротивление и был ранен ответным огнем.
Сначала возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство, позже СК возбудил еще одно дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Уточняется, что сейчас жильцам дома ничего не угрожает.