При стрельбе в Москве ранен правоохранитель

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правоохранитель получил ранение во время стрельбы на юго-западе Москвы, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбудили дело о хулиганстве и покушении на убийство.
В ходе операции по задержанию, как сообщила Иванова, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, те в ответ применили оружие.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сказала Иванова.
Работа на месте происшествия продолжается.