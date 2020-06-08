Высланные из Праги работники Россотрудничества вернулись в Москву

Он сообщил РИА Новости, что озвученная в СМИ версия о том, что якобы он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, "естественно, неправда и провокация", а отношения с Кончаковым у него прекрасные. От подробных комментариев он отказался, предложив ориентироваться на сообщения руководства.