Высланные из Праги работники Россотрудничества вернулись в Москву

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.
Он сообщил РИА Новости, что озвученная в СМИ версия о том, что якобы он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, "естественно, неправда и провокация", а отношения с Кончаковым у него прекрасные. От подробных комментариев он отказался, предложив ориентироваться на сообщения руководства.
Позже появился и и.о. руководителя представительства Андрей Кончаков, он покинул чистую зону аэропорта Шереметьево отдельно от своего коллеги Рыбакова. От комментарий Кончаков отказался.
Высылка российских дипломатов
Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина дипломатическим работником. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии выслали и.о. главы представительства агентства в Праге и еще одного его сотрудника.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.