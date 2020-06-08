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2020-06-08T04:02
https://ria.ru/20200608/1572603080.html
Высланные из Праги работники Россотрудничества вернулись в Москву
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РИА Новости

Высланные из Праги работники Россотрудничества вернулись в Москву

01:21 08.06.2020 (обновлено: 04:02 08.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
Они прилетели рейсом "Аэрофлота" Прага — Москва. Как передает корреспондент РИА Новости, Рыбаков вышел из зоны прилета с супругой и детьми.
Сенатор Владимир Джабаров
5 июня, 15:32
Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Он сообщил РИА Новости, что озвученная в СМИ версия о том, что якобы он писал в чешские спецслужбы донос на своего начальника, и. о. руководителя представительства Россотрудничества Андрея Кончакова, "естественно, неправда и провокация", а отношения с Кончаковым у него прекрасные. От подробных комментариев он отказался, предложив ориентироваться на сообщения руководства.
Позже появился и и.о. руководителя представительства Андрей Кончаков, он покинул чистую зону аэропорта Шереметьево отдельно от своего коллеги Рыбакова. От комментарий Кончаков отказался.

Высылка российских дипломатов

Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина дипломатическим работником. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии выслали и.о. главы представительства агентства в Праге и еще одного его сотрудника.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
Сергей Нарышкин
6 июня, 12:43
Нарышкин пообещал ответ на высылку дипломатов из Чехии
18955214
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииРоссияМоскваЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
И снова новая позорная история с эрэфовскими дипломатами. Народ уже смеяться с вас устал, уважаемые))! 4 лайка, 1 дизлайк и 41 смайлик) Не страна, а так, позорище. И "дипломаты" такие же.
8 июня, 03:01
Евгения Лукянова
13300034
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