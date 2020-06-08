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2020-06-08T02:48
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В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы
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РИА Новости

В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы

01:04 08.06.2020 (обновлено: 02:48 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выстрелы слышны в доме на юго-западе Москвы, где правоохранители вели переговоры со стрелявшим из окна квартиры мужчиной, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что правоохранители ведут переговоры с устроившим стрельбу.
Некоторое время спустя прозвучали три выстрела. В подъезде дома - крик и шум.
Как передает корреспондент РИА Новости, спецназ просит "скорую" к подъезду дома, где велась операция по задержанию мужчины.
Ранее неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство.
Видео стрельбы в Москве
01:08
Опубликовано видео стрельбы в Москве
100261
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Стрельба на юго-западе МосквыМоскваПроисшествия
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