В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выстрелы слышны в доме на юго-западе Москвы, где правоохранители вели переговоры со стрелявшим из окна квартиры мужчиной, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что правоохранители ведут переговоры с устроившим стрельбу.
Некоторое время спустя прозвучали три выстрела. В подъезде дома - крик и шум.
Как передает корреспондент РИА Новости, спецназ просит "скорую" к подъезду дома, где велась операция по задержанию мужчины.
Ранее неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры в доме на Строителей в Москве. В результате пострадали двое прохожих. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве и покушении на убийство.