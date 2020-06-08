В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы

Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве

Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выстрелы слышны в доме на юго-западе Выстрелы слышны в доме на юго-западе Москвы , где правоохранители вели переговоры со стрелявшим из окна квартиры мужчиной, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что правоохранители ведут переговоры с устроившим стрельбу.

Некоторое время спустя прозвучали три выстрела. В подъезде дома - крик и шум.

Как передает корреспондент РИА Новости, спецназ просит "скорую" к подъезду дома, где велась операция по задержанию мужчины.