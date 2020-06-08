Туристы рассказали, видят ли плюсы в длительном отсутствии поездок

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали главные плюсы временного отказа от путешествий из-за пандемии, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что лишь четверть из них смогла отметить позитивные моменты длительного отсутствия поездок.

Главный из них — экономия денег. Так считают 38 процентов опрошенных.

Чуть меньше – 31 процент – сказали, что без путешествий у них появилось больше времени на хобби. Те дни или недели, что потратились бы на поездку, они заняли спортом, творчеством, освоением новых навыков или закреплением старых.

Еще четверть (24 процента) респондентов утверждают, что длительный перерыв в путешествиях позволил тщательнее их спланировать. В будущем, когда они соберутся в новый город или страну, им не придется выбирать место, решать, как и на чем туда лучше добираться, присматривать отели и составлять маршрут по достопримечательностям — все уже готово.

Почти треть – 29 процентов – сообщили, что в период самоизоляции поняли, что их устраивает проведение отпуска дома. Каждый седьмой из них отметил, что ему нравится находиться в привычных условиях — спать на своей удобной кровати, есть знакомую еду, быть в тишине, которой в курортных зонах часто не хватает.