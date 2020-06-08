Источник сообщил о переговорах с устроившим стрельбу из дома в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточняли, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. Пострадали двое прохожих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.