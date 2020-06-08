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2020-06-08T02:52
https://ria.ru/20200608/1572602648.html
Источник сообщил о переговорах с устроившим стрельбу из дома в Москве
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РИА Новости

Источник сообщил о переговорах с устроившим стрельбу из дома в Москве

00:53 08.06.2020 (обновлено: 02:52 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правоохранители ведут переговоры с устроившим стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточняли, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. Пострадали двое прохожих. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.
По словам собеседника агентства, в настоящее время правоохранители ведут переговоры с мужчиной.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
00:49
Очевидец стрельбы из дома в Москве рассказала подробности инцидента
002481
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Стрельба на юго-западе МосквыМоскваПроисшествия
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