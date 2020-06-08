Обвиняемый в убийстве Флойда полицейский впервые предстанет перед судом

МИННЕАПОЛИС (США), 8 июн - РИА Новости. Полицейский Дерек Чавен из Полицейский Дерек Чавен из Миннеаполиса впервые предстанет в понедельник перед судом за применение удушающего приема при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, от чего впоследствии тот скончался.

Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени. Это намеренное убийство без предварительного умысла, когда намерение заключалось в причинении физического вреда при проявлении полного безразличия к человеческой жизни.

Ранее обвинение было более легким, речь шла о непреднамеренном убийстве, однако впоследствии оно было ужесточено. При этом генпрокурор штата Миннесота не исключил полностью, что обвинение не будет доведено до самой тяжелой первой степени.

По нынешнему обвинению Чавену грозит до 40 лет лишения свободы.

Именно он давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то что тот говорил: "Не могу дышать". За его освобождение назначен залог в 1 миллион долларов.

Еще трое полицейских, помогавших при задержании, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Все они были вскоре уволены из полиции. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы, но они предстанут перед судом 29 июня.

Чавен проработал в полиции 19 лет. Известно, что он участвовал в нескольких инцидентах со стрельбой. В его адрес было подано 15 жалоб, лишь одна из которых имела для него дисциплинарные последствия.

При этом в полиции находятся письменные благодарности от двух женщин в его адрес за урегулирование ситуаций по вызовам о домашнем насилии. В 2006 году его представили к медали за храбрость. Тогда Чавен был одним из шести полицейских, которые преследовали темнокожего подозреваемого в нападении с ножом. После погони на автомобилях тот появился из машины с помповым ружьем в руках. Все шесть полицейских открыли огонь. На теле мужчина потом насчитали 23 ранения.

В 2008 году Чавен получил благодарственную медаль за то, что обезоружил мужчину на улице около бара El Nuevo Rodeo, где в свободное время подрабатывал охранником. Там же работал и Флойд. Правда, как ранее говорила владелица клуба, они работали на разных участках и не пересекались.

Чавена там вспоминали как довольно нервного сотрудника, который не стеснялся применять перцовый газ.

Фраза "Не могу дышать" стала одним из главных лозунгов массовых протестов, охвативших сначала Миннеаполис, потом десятки городов США , а потом прокатившихся волной по всему миру. В них принимают участие люди всех цветов кожи. Они требуют правосудия в деле Флойда и с принципе выступают против безнаказанности и вседозволенности полиции.