В Миннеаполисе заявили о намерении распустить департамент полиции

МИННЕАПОЛИС, 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Городской совет Городской совет Миннеаполиса намерен расформировать департамент полиции, однако в этом ему нужна поддержка населения, заявил член совета Иеремия Эллисон.

"Этот совет намерен расформировать департамент полиции. Хотите повторю? Этот совет намерен расформировать департамент полиции", - сказал он на встрече с населением города в парке.

Однако Эллисон, который заодно приходится сыном местному генпрокурору, высказал опасение, что если в этом членам совета не поможет население, то это усилие будет просто обращено вспять их последователями.

"Мы будем работать, мы будем сражаться, и я уверен, что с вашей поддержкой мы не проиграем", - добавил он.

Для оглашения совместного заявления перед жителями вышли восемь из 13 членов совета.

Ранее мэр города Джейкоб Фрей заявил, что не будет распускать полицию.

"Мы признаем, что у нас нет всех ответов, как должна выглядеть полиция, но уверены, что они есть у вас", - добавил Эллисон.

На консультации с общественностью совет отводит себе один год. А пока члены совета намерены делать "промежуточные шаги к прекращению существования департамента полиции Миннеаполиса через бюджетный процесс и другие политические и бюджетные решения", как заявила президент совета Лиза Бендер.