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2020-06-08T02:13
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В Миннеаполисе заявили о намерении распустить департамент полиции
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РИА Новости

В Миннеаполисе заявили о намерении распустить департамент полиции

00:42 08.06.2020 (обновлено: 02:13 08.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
МИННЕАПОЛИС, 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Городской совет Миннеаполиса намерен расформировать департамент полиции, однако в этом ему нужна поддержка населения, заявил член совета Иеремия Эллисон.
"Этот совет намерен расформировать департамент полиции. Хотите повторю? Этот совет намерен расформировать департамент полиции", - сказал он на встрече с населением города в парке.
Однако Эллисон, который заодно приходится сыном местному генпрокурору, высказал опасение, что если в этом членам совета не поможет население, то это усилие будет просто обращено вспять их последователями.
"Мы будем работать, мы будем сражаться, и я уверен, что с вашей поддержкой мы не проиграем", - добавил он.
Для оглашения совместного заявления перед жителями вышли восемь из 13 членов совета.
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Ранее мэр города Джейкоб Фрей заявил, что не будет распускать полицию.
"Мы признаем, что у нас нет всех ответов, как должна выглядеть полиция, но уверены, что они есть у вас", - добавил Эллисон.
На консультации с общественностью совет отводит себе один год. А пока члены совета намерены делать "промежуточные шаги к прекращению существования департамента полиции Миннеаполиса через бюджетный процесс и другие политические и бюджетные решения", как заявила президент совета Лиза Бендер.
Эти слова были с восторгом встречены как минимум 2 тысячами собравшихся в парке горожан.
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