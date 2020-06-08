Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T02:55
https://ria.ru/20200608/1572602422.html
Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569058441_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_436f75b5724650253a7a6f4937ffafaf.jpg
РИА Новости

Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб

02:55 08.06.2020
912
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПокупательница в хлебном отделе супермаркета в Чите
Покупательница в хлебном отделе супермаркета в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сторонники здорового образа жизни считают хлеб одним из самых вредных продуктов. Почему их страхи безосновательны, и какой хлеб полезен, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.
Последователи ЗОЖ исключают хлеб из своего рациона, объясняя это тем, что, с одной стороны, у него высокий гликемический индекс, что приводит к лишним килограммам, с другой, в нем практически отсутствуют полезные вещества.
Солянка
6 июня, 14:56
Назван самый вредный для здоровья суп
Не нужно бояться есть хлеб, нужно просто с умом подходить к его выбору, объяснила диетолог Ирина Лизун. Предпочтение нужно отдавать изделиям из цельнозерновой муки.
"Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать, все же стоит цельнозерновую", – рассказала радио Sputnik диетолог.
Когда говорят о вреде хлеба, также вспоминают глютен. Он содержится в злаках и выступает в роли склеивающего элемента, который не дает хлебу крошиться. К сожалению, у некоторых людей есть чувствительность к этому веществу, из-за чего и пошел миф о вреде всех продуктов с содержанием глютена. Однако мода на безглютеновую диету скоро пройдет, считает Ирина Лизун.
Клубника и голубика
5 июня, 15:25ЗОЖ
Диетолог назвала четыре продукта, которые замедляют старение
"У нас в диетологи все приходит волнами. Был период в диетологии, когда во всем винили жиры. Тогда придумали суперпродукт — маргарин. Сейчас нам смешно, а тогда людям с сердечно-сосудистой патологией рекомендовали заменять масло маргарином. Потом оказалось, что в нем есть трансжиры, которые для сердца вреднее. Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше", — рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.
2520108
Обсудить 1
ЗдоровьехлебОбщество
Рекомендуем
Певец Григорий Лепс
Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Смартфон
Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Полицейский в Германии
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"
Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
Пламя в газовояй горелке
Названы страны с самым доступным газом для населения
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Донбасс никогда не вернется на нынешнюю Украину, заявила экс-министр
Ракета-носитель Рокот
Источник: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины
Панин высказался о Кокшенове
Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В Лондоне обвинили Германию в предательстве из-за "Северного потока — 2"
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
Лента новостейМолния