В Москве могут объявить график снятия ограничений

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. График поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в График поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве до 1 июля может быть объявлен в понедельник, основная масса ограничений будет снята, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр сообщил, что в понедельник может быть объявлен график постепенного снятия существующих ограничений по коронавирусу в Москве вплоть до 1 июля. По его словам, основная часть ограничений будет снята. В частности, мэр отметил, что нужно возвращать работу туристической отрасли и ресторанов.

"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", -сказал Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

При этом, он отметил, что открывать для москвичей спортклубы и разрешать торжественное празднование свадеб, фестивали и массовые мероприятия пока рано.

Ранее в столице вновь заработали промышленные и строительные организации, автосалоны, непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты и торговые центры, также ярмарки выходного дня. Они возобновили работу при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Пока работают только предприятия и услуги, не требующие длительного контакта между людьми. Так, например, в торговых центрах пока могут работать только продовольственные и непродовольственные магазины, часть бытовых услуг, например, металлоремонт, пошив одежды, ремонт обуви, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт часов и ювелирных изделий, клининговые услуги. В то же время кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры и детские комнаты пока остаются закрытыми.

Для посетителей пока закрыты кафе и рестораны, которые могут работать только на доставку или на вынос, а также парикмахерские и салоны красоты. Также пока запрещены массовые мероприятия.