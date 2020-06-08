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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T00:33
https://ria.ru/20200608/1572602354.html
В Москве могут объявить график снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320114_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_3d608af5d7fe1bbedd9779e85b0e0016.jpg
РИА Новости

В Москве могут объявить график снятия ограничений

00:33 08.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. График поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве до 1 июля может быть объявлен в понедельник, основная масса ограничений будет снята, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр сообщил, что в понедельник может быть объявлен график постепенного снятия существующих ограничений по коронавирусу в Москве вплоть до 1 июля. По его словам, основная часть ограничений будет снята. В частности, мэр отметил, что нужно возвращать работу туристической отрасли и ресторанов.
"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", -сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом, он отметил, что открывать для москвичей спортклубы и разрешать торжественное празднование свадеб, фестивали и массовые мероприятия пока рано.
Ранее в столице вновь заработали промышленные и строительные организации, автосалоны, непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты и торговые центры, также ярмарки выходного дня. Они возобновили работу при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
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Пока работают только предприятия и услуги, не требующие длительного контакта между людьми. Так, например, в торговых центрах пока могут работать только продовольственные и непродовольственные магазины, часть бытовых услуг, например, металлоремонт, пошив одежды, ремонт обуви, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт часов и ювелирных изделий, клининговые услуги. В то же время кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры и детские комнаты пока остаются закрытыми.
Для посетителей пока закрыты кафе и рестораны, которые могут работать только на доставку или на вынос, а также парикмахерские и салоны красоты. Также пока запрещены массовые мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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