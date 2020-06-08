Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер

“В случае отсутствия наследников у заемщика, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, то имущество умершего заемщика считается выморочным. Выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в зависимости от вида имущества, в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования", — говорит эксперт.