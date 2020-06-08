Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить его наследники – если, конечно, они приняли наследство в установленном законом порядке, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Любовь Хохлова.
Она отмечает, что исходя из принципа единства наследственного имущества, наследник не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества. То есть невозможно принять в наследство, например, только объекты недвижимости умершего заемщика и отказаться от имеющейся задолженности по кредитному договору.
“В случае отсутствия наследников у заемщика, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, то имущество умершего заемщика считается выморочным. Выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в зависимости от вида имущества, в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования", — говорит эксперт.