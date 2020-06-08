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2020-06-08T00:23
https://ria.ru/20200608/1572602290.html
Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572602220_0:0:1829:1029_1036x0_80_0_0_8fcb69ef15b8724bf9e61d7233d07e90.png
РИА Новости

Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы

00:23 08.06.2020
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы в Москве. Кадрами поделился телеканал "360".
В ролике показаны машины скорой помощи и правоохранительных органов.
Ранее стало известно о стрельбе на юго-западе Москвы. Мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Строителей. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стрелял злоумышленник.
По предварительной информации, пострадали два прохожих, среди правоохранителей раненых нет.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Вчера, 23:13
Источник раскрыл детали инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы
Как сообщил источник РИА Новости, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
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