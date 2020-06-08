Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы

В ролике показаны машины скорой помощи и правоохранительных органов.
Ранее стало известно о стрельбе на юго-западе Москвы. Мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Строителей. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стрелял злоумышленник.
По предварительной информации, пострадали два прохожих, среди правоохранителей раненых нет.
Как сообщил источник РИА Новости, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
ГСУСК России по столичному региону возбудил Уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.