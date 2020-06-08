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2020-06-08T02:15
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Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка
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РИА Новости

Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка

02:15 08.06.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность. Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств с ваших счетов, необходимо установить мобильное приложение-антивирус на телефон и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Не стоит также кликать по ссылкам в смс от непонятных номеров, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, мобильное приложение банка — одно из самых популярных приложений, которые устанавливают люди на свой телефон.
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Однако есть некоторые нюансы: не все приложения, которые связаны с банками, и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с банками официально.
“Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой. В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы — данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально”, — предупреждает эксперт.
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Арсений ЩельцинТехнологииЭкономика
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