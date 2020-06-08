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2020-06-08T00:40
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России
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РИА Новости

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России

00:18 08.06.2020 (обновлено: 00:40 08.06.2020)
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© РИА Новости / Юрий АртамоновВсероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня. Продолжительность последнего сокращается на час, поскольку он является предпраздничным.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что в соответствии с указом президента Владимира Путина 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы.
В этом случае 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.
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1 июня, 17:04Голосование по поправкам в Конституцию
В России 1 июля объявят выходным
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Обсудить 9
РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Сколько можно праздновать? Потом ещё и отпуск на месяц..
8 июня, 00:23
Андрей Дашков
900106
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