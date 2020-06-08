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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-08T10:40
https://ria.ru/20200608/1572596476.html
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:966:1924:2048_1036x0_80_0_0_dd80531cfc17a95dc818bd221b058279.jpg
РИА Новости

ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть

08:00 08.06.2020 (обновлено: 10:40 08.06.2020)
174267
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
За субботней встречей ОПЕК+ с замиранием сердца следили в Вашингтоне. Судя по реакции министра энергетики США на завершившиеся переговоры нефтяного международного альянса, перспективы нефтяного рынка волновали его гораздо больше, чем беспорядки, которые уже привели к тому, что вокруг Белого дома сейчас выстроены заграждения в лучших традициях средневековых крепостей.
Если смотреть на ситуацию с точки зрения интересов американского энергетического сектора, то могло показаться, что ОПЕК+ находится в безвыходном положении — в том смысле, что любое дополнительное сокращение добычи (и сопутствующий рост цен) приведут к возрождению американского сланцевого сектора, который за последние месяцы резко сократил объемы бурения, а количество работающих буровых установок упало до рекордно низкого уровня. "Количество (активных. — Прим. ред.) буровых установок в США находится на самом низком уровне с 1975 года, так как сланцевый бум угасает. По данным, опубликованным Baker Hughes Co., всего за восемь недель 53 процента активных американских нефтяных и газовых буровых установок было выключено", — сообщал в прошлом месяце отраслевой портал World Oil.
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С другой стороны, если ОПЕК+ решает не продлевать глубокий этап сокращения добычи или вообще срывает сделку из-за того, что некоторые страны, такие как Ирак, не выполняют взятые на себя обязательства, то американская сланцевая отрасль, конечно, пострадает самым серьезным образом, но страх перед ущербом, который будет нанесен странам ОПЕК+, в этом сценарии, скорее всего, заставит мегаальянс найти способы договориться и поддержать цены на нефть дополнительным образом. В результате получалась ситуация, в которой с американской сланцевой добычей могло случиться много чего хорошего, но мало чего плохого, то есть от субботних переговоров можно было ожидать неких нейтрально-позитивных результатов.
Опять же, на первый взгляд, результаты получились хорошими для всех участников мирового нефтяного рынка, у всех были определенные поводы для оптимизма.
The New York Times передает общемировое впечатление от решений по калибровке уровней добычи, которое может привести к дополнительному росту цен уже в следующем месяце: "Министры нефтяной промышленности из Организации стран — экспортеров нефти, а также других стран-нефтедобытчиков во главе с Россией достигли соглашения о продолжении сокращения добычи на 9,7 миллиона баррелей в день — или около десяти процентов мирового объема добычи — до июля. В соответствии с первоначальным соглашением, достигнутым 12 апреля объединенной группой производителей, известной как ОПЕК+, добыча должна была постепенно увеличиваться после июня. Признание того, что глубокие сокращения должны продолжаться в течение месяца или, возможно, дольше, показывает, что, несмотря на недавний рост цен на нефть, крупные нефтедобытчики по-прежнему обеспокоены тем, что рынок нефти может снова провалиться".
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Дэнни Бруйетт, министр энергетики США, восторженно отреагировал на результаты переговоров ОПЕК+:
"Я одобряю ОПЕК+ за достижение сегодня важного соглашения, которое принято в ключевой момент, когда спрос на нефть продолжает восстанавливаться и экономика вновь открывается во всем мире", — написал он в твиттере.
Журналисты агентства Bloomberg рассмотрели принятое решение более внимательным образом и пришли к выводу, что на самом деле сланцевым добытчикам в США стоит не радоваться, а беспокоиться, так как ОПЕК+, видимо, удалось разработать новый способ расширения своей доли на рынке, совмещенного с ростом цен и ограничением восстановительного роста для сланцевых компаний.
Два главных риска для ОПЕК+ заключались в том, что часть стран не выполняет свои обязательства, а сланцевики, чьей уровень добычи сокращается из-за воздействий рыночных факторов, могут снова начать заливать рынок дешевой нефтью. С "дезертирами" из ОПЕК+ поступили мудро: как пишут американские журналисты, представители стран, нарушивших пакт о сокращении добычи, "принесли покаяние" за нарушения и обязались наверстать упущенное путем дополнительных сокращений в будущем. Таким образом, по крайней мере на данный момент, этот вопрос был решен и не ставит под угрозу соглашение в целом.
А для сланцевиков специалисты нефтяного альянса придумали изысканный способ финансового удушения, причем этот подход был, по крайней мере по версии того же Bloomberg, подсмотрен у западных центральных банков:
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"При ближайшем рассмотрении вы увидите тонкие изменения, которые указывают на то, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники по ОПЕК+ пытаются изменить форму "кривой цен на нефть", перевернув ее с ног на голову. В значительной мере нефтяной картель позаимствовал этот подход из "книг рецептов" лучших мировых центральных банков, в которых руководители, определяющие стратегию, часто фокусируются на взаимодействии между долгосрочными и краткосрочными процентными ставками. Альянс, в который входят 23 богатых нефтью страны мира, традиционно преследует цель сокращения (складских. — Прим. ред.) запасов (нефти. — Прим. ред.). Но теперь он также активно концентрируется не только на запасах, но и на форме "кривой цен на нефть", создавая стратегию для воздействия на краткосрочные цены по сравнению с долгосрочными ценами. Об этом сообщает один из участников переговоров ОПЕК+".
Чтобы понять, почему это важно, следует учитывать особенность сланцевой добычи, сланцевых компаний в США и нефтяного рынка в целом. Рынок нефти не сконцентрирован на сегодняшнем дне: нефть торгуется как с поставкой на месте, так и с поставкой через год или даже несколько лет. Соотношение цен на нефть сейчас и на нефть с поставкой через несколько месяцев или даже несколько лет является той самой "кривой цен на нефть", о которой пишет Bloomberg.
Многие из традиционных нефтедобытчиков продают нефть по сравнительно краткосрочным контрактам, и их в основном интересует, сколько стоит нефть с поставкой сейчас или через месяц-два — шесть. А вот многим сланцевикам важно продавать нефть на очень длинные периоды, зафиксировав цены заранее, — иначе им просто не дают денег в новых экономических и рыночных условиях, которые привели к банкротству многих сланцевых компаний. В результате, если тактика ОПЕК+ сработает, то американскому министру энергетики будет отчего грустить: краткосрочные цены на нефть будут приносить доходы странам ОПЕК+, в том числе России, а сланцевым компаниям будет очень сложно привлечь капитал для восстановления бурения. Виноватых Вашингтон обязательно попробует наказать, но сланцевой отрасли США это вряд ли поможет.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
6 июня, 10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
98239163627
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДэн Бруйеттсланцевая нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияИракСШАНефтьАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Всё гадости которые делали американцы в мире, начинают возвращаться им.
8 июня, 09:17
Арсений Новиков
10802009
То есть нефть прогнозируется по 10, а продается по 40? Шейхи бы такого не придумали, точно Путин
8 июня, 09:17
Андрей Дашков
43350002
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