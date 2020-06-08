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2020-06-08T13:02
https://ria.ru/20200608/1572589663.html
Более тысячи москвичей, победивших COVID-19, захотели стать волонтерами
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РИА Новости

Более тысячи москвичей, победивших COVID-19, захотели стать волонтерами

08:00 08.06.2020 (обновлено: 13:02 08.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовВолонтер держит в руках медицинские маски
Волонтер держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае в столице заработал проект по привлечению жителей города, переболевших COVID-19, к социальному волонтерству, сообщает mos.ru. Всего, по данным центра центра "Моя карьера", около 1,3 тысячи человек, победивших болезнь, захотели помогать другим, а тех, кто получил результаты анализов, прошел дистанционное обучение и выполняет заявки, уже 34 человека.
С кандидатами созваниваются специалисты, узнают о мотивации и волонтерском опыте, а также рассказывают о целях и задачах проекта. Далее начинается онлайн-обучение, в конце которого кандидата вносят в базу волонтеров.
По словам менеджера центра "Моя карьера" Анастасии Лисогор, волонтерами становятся москвичи разных профессий и возрастов. Среди волонтеров есть студенты, продавцы, врачи, учителя, профессора, госслужащие и бизнесмены.
"Социальный волонтер может заранее планировать свое время. Каждый день координаторам поступают заявки, после чего менеджеры связываются с социальными помощниками. Волонтер выбирает заказы, которые сможет выполнить сегодня или завтра", — сообщается на mos.ru.
Некоторые волонтеры, по словам Лисогор, становятся друзьями для своих подопечных. Многие социальные помощники, которые впервые занялись волонтерской деятельностью, решают остаться в этой сфере и участвовать в подобных инициативах в будущем.
В Москве работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 по вопросам донорства плазмы для людей, которые переболели коронавирусом. На нее также могут обращаться те, кто желает стать социальным волонтером или сдать плазму крови с антителами.
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