Более тысячи москвичей, победивших COVID-19, захотели стать волонтерами

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В мае в столице заработал проект по привлечению жителей города, переболевших COVID-19, к социальному волонтерству, сообщает В мае в столице заработал проект по привлечению жителей города, переболевших COVID-19, к социальному волонтерству, сообщает mos.ru . Всего, по данным центра центра "Моя карьера", около 1,3 тысячи человек, победивших болезнь, захотели помогать другим, а тех, кто получил результаты анализов, прошел дистанционное обучение и выполняет заявки, уже 34 человека.

С кандидатами созваниваются специалисты, узнают о мотивации и волонтерском опыте, а также рассказывают о целях и задачах проекта. Далее начинается онлайн-обучение, в конце которого кандидата вносят в базу волонтеров.

По словам менеджера центра "Моя карьера" Анастасии Лисогор, волонтерами становятся москвичи разных профессий и возрастов. Среди волонтеров есть студенты, продавцы, врачи, учителя, профессора, госслужащие и бизнесмены.

"Социальный волонтер может заранее планировать свое время. Каждый день координаторам поступают заявки, после чего менеджеры связываются с социальными помощниками. Волонтер выбирает заказы, которые сможет выполнить сегодня или завтра", — сообщается на mos.ru.

Некоторые волонтеры, по словам Лисогор, становятся друзьями для своих подопечных. Многие социальные помощники, которые впервые занялись волонтерской деятельностью, решают остаться в этой сфере и участвовать в подобных инициативах в будущем.