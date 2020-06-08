Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда

"Он больше любит отдавать, чем брать, бескорыстен и трудится без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали, — правда на 110 процентов", — поделился он.

Фрай очень ценит то, что Ривз — не из тех актеров, которые стремятся сами исполнить все трюки. Ему интересно их проделать, но вместе с тем он умеет вовремя уступить каскадерам, в отличие от многих других звезд, которые настаивают на том, чтобы делать все самостоятельно, лишая его коллег работы.