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Культура
2020-06-08T11:36
https://ria.ru/20200608/1572547828.html
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда
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РИА Новости

Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере — правда

07:19 08.06.2020 (обновлено: 11:36 08.06.2020)
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© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019Кадр из фильма "Джон Уик 3"
Кадр из фильма Джон Уик 3
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Каскадер Киану Ривза Джереми Фрай рассказал, что все общеизвестные сведения о положительных качествах актера верны, сообщает Cinema Blend.
Джереми Фрай работал с Ривзом на съемках всех частей франшизы "Джон Уик".
"Он больше любит отдавать, чем брать, бескорыстен и трудится без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали, — правда на 110 процентов", — поделился он.
Фрай очень ценит то, что Ривз — не из тех актеров, которые стремятся сами исполнить все трюки. Ему интересно их проделать, но вместе с тем он умеет вовремя уступить каскадерам, в отличие от многих других звезд, которые настаивают на том, чтобы делать все самостоятельно, лишая его коллег работы.
"Киану доверяет решениям режиссера Чада Стахелски и продюсера Даррена Блюменталя, поскольку считает, что им виднее", — уточнил Фрай.
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