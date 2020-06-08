В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Индии местный житель обнаружил в кондиционере спальни 40 змей, В Индии местный житель обнаружил в кондиционере спальни 40 змей, сообщает Tribune India.

Фермер Шрадхананд, живущий в деревне недалеко от города Мератх, вернувшись домой, обнаружил на полу спальни небольшую змею. Он выбросил рептилию из дома, но тут же в кровати нашел еще трех.

Тогда он стал искать место, откуда они приползали. Оказалось из кондиционера. Открыв его, фермер обнаружил около 40 молодых змей.

Шрадхананд рассказал, что вместе с соседями они достали их и выпустили в соседнем лесном массиве.