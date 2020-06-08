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Туризм
2020-06-08T04:08
https://ria.ru/20200608/1572541338.html
В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо
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РИА Новости

В Индии местный житель обнаружил в кондиционере змеиное гнездо

04:08 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМаисовый полоз
Маисовый полоз
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Индии местный житель обнаружил в кондиционере спальни 40 змей, сообщает Tribune India.
Фермер Шрадхананд, живущий в деревне недалеко от города Мератх, вернувшись домой, обнаружил на полу спальни небольшую змею. Он выбросил рептилию из дома, но тут же в кровати нашел еще трех.
Тогда он стал искать место, откуда они приползали. Оказалось из кондиционера. Открыв его, фермер обнаружил около 40 молодых змей.
Шрадхананд рассказал, что вместе с соседями они достали их и выпустили в соседнем лесном массиве.
Местный ветеринар предположил, что змея-мать, по-видимому, откладывала яйца внутри кондиционера, который не использовался в течение нескольких месяцев, и детеныши недавно вылупились.
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