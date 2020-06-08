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2020-06-08T08:05
https://ria.ru/20200608/1572541175.html
Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки
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РИА Новости

Залили деньгами: ФРС может обвалить мировые рынки

08:00 08.06.2020 (обновлено: 08:05 08.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федеральная резервная система США в конце марта объявила о беспрецедентной скупке активов. Это действительно помогло в разгар кризиса. Но аналитики предупреждают: избыточная ликвидность в итоге надувает очередной пузырь, который может лопнуть, обрушив все рынки.

Необоснованный рост

Чтобы успокоить инвесторов, ФРС в марте дважды снизила ключевую ставку, опустив ее в итоге до 0-0,25% годовых. Также регулятор запустил программу скупки гособлигаций на 500 миллиардов долларов и ипотечных ценных бумаг — на 200 миллиардов.
В предыдущий раз к таким методам прибегали десять лет назад, в период общемирового финансового кризиса. Дональд Трамп приветствовал эти меры, но попросил ФРС действовать еще решительнее.

В конце марта Федрезерв сообщил, что не намерен ограничивать количественное смягчение и выкупит с рынка столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется. Также регулятор запустил несколько новых программ кредитования.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
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ФРС заготовила обвал доллара к концу года
Это стабилизировало ситуацию — рынок акций двинулся вверх. С минимумов 23 марта индекс S&P 500 поднялся более чем на 40%. Как отметил глава Федрезерва Джером Пауэлл, все задействованные инструменты оказались эффективными.
Но экспертов сложившаяся ситуация настораживает: бушует глобальная пандемия, экономика находится в свободном падении (во втором квартале ВВП может недосчитаться 40%, а безработица взлететь до 25%), но фондовый рынок растет. Очевидно, стимулы ФРС внушают инвесторам ложные надежды.

Как отмечает основатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, лишь однажды в истории котировки акций американских компаний были более завышенными, чем сейчас, — в 1999 году, накануне "кризиса доткомов", обвалившего рынки.

"К концу июня соотношение цены акций к прибыли для индекса S&P 500 превзойдет экстремальные уровни "пузыря доткомов" 2000 года", — прогнозирует главный экономист инвестиционной компании Alliance Berstein Джозеф Карсон.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
"Разрыв между рынками и экономическими реалиями никогда не был таким большим", — подтверждает Мэтт Кинг, глава департамента глобальной кредитной стратегии Citigroup.

Ждут обвала

Общие расходы ФРС на поддержку экономики и рынков достигли 30% ВВП. "Макроэкономические показатели при таком потоке ликвидности не имеют особого значения", — говорит Исаак Болтански, руководитель политических исследований Compass Point Research & Trading.

"Ралли акций явно не обусловлено фундаментальными факторами — это результат вливания ликвидности Федеральной резервной системой", — соглашается Торстен Слок, главный экономист Deutsche Bank Securities.

Это притом что в первом квартале американские компании сообщили о рекордном снижении прибыли — до значений кризисного 2009-го. Во втором квартале ситуация еще сильнее ухудшится из-за обвала продаж и объемов производства на фоне эпидемии коронавируса.
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
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Ожидания, что стимулирующая политика ФРС и избыточная ликвидность, которой регулятор накачивает рынок, улучшат платежеспособность компаний, не подтвердились. Как только инвесторы осознают масштабы падения корпоративной прибыли, фондовый рынок посыплется, полагают эксперты. Тем более что регулятор пообещал покупать и высокодоходные корпоративные облигации, то есть бумаги с высоким риском дефолта.
Как указал на прошлой неделе финансист Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Джорджа Сороса, сейчас соотношение риска и доходности на рынке акций наихудшее за всю его карьеру. Поэтому, предупреждают эксперты, нет никаких гарантий, что ралли продолжится.
Манипуляции американского регулятора могут дорого обойтись мировой экономике. Фонды и биржевые игроки лишились возможности делать ставки на понижение, что грозит обвалом рынка акций США, а следом и всех остальных.
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фондовый рынок СШАS&P 500Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАCitigroupСШАЭкономика
Популярные комментарии
Интересно, где предел веры в доллар? Если напечатать ещё триллионов 10, тоже мир все стерпит?..
8 июня, 09:38
Андрей Дашков
2040001
Пузырь фондовой лжи в ближайшее время громко лопнет.
8 июня, 10:02
Donald Obama
1920101
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