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Культура
2020-06-08T03:14
https://ria.ru/20200608/1572541167.html
Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
https://cdn22.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:335:2966:2003_1036x0_80_0_0_b73eb15bb046254a99bc4e95cbdd27f6.jpg
РИА Новости

Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого

03:14 08.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российский певец Григорий Лепс сообщил в инстаграме о выходе нового альбома "На дистанции", в который вошли песни Владимира Высоцкого.
"Я хорошо помню, как мой отец и вся моя музыкальная семья слушали песни Высоцкого, как они сами их пели дома, на кухне под гитару. Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки мне лично. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе", – написал Лепс.
Он подчеркнул, что перед тем, как спеть произведения знаменитого советского артиста и музыканта, много слушал записи и отобрал те, в исполнении которых был полностью уверен, чтобы ничего не испортить.
"Для альбома "На дистанции" подготовил 22 произведения. Настоящие истории и размышления о жизни. Она такая стремительная. Порой бывает жесткая, но, конечно, и радостная. В ней есть место и трагедии, и комедии", – рассказал Григорий Лепс.
Песни можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Кадр из музыкального клипа на песню Одежда между исполнителя Григория Лепсверидзе (Григорий Лепс)
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КультураМузыкаНовости культурыГригорий ЛепсВладимир Высоцкий (автор песен)
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