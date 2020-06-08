В США в парке развлечений на американских горках катают игрушки

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В парке развлечений в Сан-Диего смотрителям приходится ежедневно включать аттракционы, на которых катаются мягкие игрушки, В парке развлечений в Сан-Диего смотрителям приходится ежедневно включать аттракционы, на которых катаются мягкие игрушки, сообщает UPI.

Администрация парка сообщила, что работа заведение была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта. Но американские горки должны работать ежедневно, чтобы поддерживать оборудование в хорошем состоянии.

Команда парка решила посадить на места для пассажиров большие мягкие игрушки, которые раньше служили призами для победителей конкурсов.

"Мы должны поддерживать ежедневную работу аттракционов, так почему бы не позабавиться самим, — сказал гендиректор парка Стив Томас. — Людям это нравится. Мы видели много видеороликов и фотографий, которые размещали в интернете".