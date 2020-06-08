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Туризм
2020-06-08T01:11
https://ria.ru/20200608/1572538941.html
В США в парке развлечений на американских горках катают игрушки
https://cdn25.img.ria.ru/images/155233/19/1552331918_0:42:1500:886_1036x0_80_0_0_aa169593903c4a4aeec806e07f7f109b.jpg
РИА Новости

В США в парке развлечений на американских горках катают игрушки

01:11 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняОтдыхающие в парке аттракционов
Отдыхающие в парке аттракционов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В парке развлечений в Сан-Диего смотрителям приходится ежедневно включать аттракционы, на которых катаются мягкие игрушки, сообщает UPI.
Администрация парка сообщила, что работа заведение была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта. Но американские горки должны работать ежедневно, чтобы поддерживать оборудование в хорошем состоянии.
Команда парка решила посадить на места для пассажиров большие мягкие игрушки, которые раньше служили призами для победителей конкурсов.
"Мы должны поддерживать ежедневную работу аттракционов, так почему бы не позабавиться самим, — сказал гендиректор парка Стив Томас. — Людям это нравится. Мы видели много видеороликов и фотографий, которые размещали в интернете".
Он сказал, что некоторые игрушки могут остаться в качестве буферов для соблюдения социальной дистанции и после начала работа парка.
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