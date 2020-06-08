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2020-06-08T08:08
https://ria.ru/20200608/1572537481.html
С Днем океанов! Красота, ужас и загадки обитателей глубин
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РИА Новости

С Днем океанов! Красота, ужас и загадки обитателей глубин

08:00 08.06.2020 (обновлено: 08:08 08.06.2020)
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© Фото : Linette GrzelakЛуна-рыба, обнаруженная на южном побережье Австралии
Луна-рыба, обнаруженная на южном побережье Австралии
© Фото : Linette Grzelak
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня — Всемирный день океанов. Ученые считают, что подводные глубины менее изучены, чем космос. Многие их обитатели выглядят как пришельцы, одни напоминают чудовищ, другие — симпатичных мультяшных персонажей. В море можно встретить луну и солнце, черта, йети и слоненка Дамбо — правда, в виде осьминога. О самых необычных существах Мирового океана — в материале РИА Новости.

Алепизавр и другие кошмары российских морей

Двухметровый (длина этой рыбы — до 215 сантиметров) "красавец" с зубами как у вампира и необычным по форме плавником — алепизавр — иногда случайно попадает в сети рыбаков во время ловли тунцов. Обитает он практически везде: в тропических и субтропических водах всех океанов. А в период миграции — в Беринговом и Охотском морях, у побережья восточной Камчатки, Курильских и Японских островов, у тихоокеанского побережья обеих Америк, в Атлантике у Гренландии и Исландии.
Экологи WWF России внесли его в список рыб с самой устрашающей внешностью. В него попала также улька волосатая рогатка. Она (размер — до 73 сантиметров) покрыта очень маленькими неядовитыми шипами.
© Фото : public domainБольшеголовый алепизавр
Большеголовый алепизавр
© Фото : public domain
Большеголовый алепизавр
Водится у нас и удивительная рыба-лягушка, которая тоже может напугать. Правда, встретить ее непросто. Она живет в северной части Тихого океана на глубине до полутора километров, где приклеивается к камням и скалам, поджидая добычу. Только в период размножения эти рыбы, больше похожие на головастиков, подплывают близко к берегу, чтобы отложить икру на мелководье.
CC BY-SA 4.0 / Joe Mabel / Smooth Lumpsucker / Cropped imageРыба-лягушка
Рыба-лягушка
CC BY-SA 4.0 / Joe Mabel / Smooth Lumpsucker / Cropped image
Рыба-лягушка
Несколько лет назад в Приморье это случайно выловленное морское существо вызвало фурор. Местные подумали, что это мутант, и решили, что у него есть второй рот в районе брюха, а хвост находится на спине.

Рыба-капля и люди в черном

© Flickr / GrufnikРыба-капля
Рыба-капля
© Flickr / Grufnik
Рыба-капля
Рыба-капля давно уже служит источником мемов и прообразом игрушек. Она даже мелькала в кино: в фильме "Люди в черном 3" и одном эпизоде "Секретных материалов".
Прославилась эта рыба благодаря унылому и недовольному "лицу": у нее большой свисающий нос (на самом деле это просто отросток) и рот с постоянно опущенными уголками губ.
Живет она на глубине до 1,2 километра у берегов Австралии и Тасмании и порой попадается в сети вместе с крабами и омарами. Но из-за расширения глубоководного промысла "грустной" рыбе угрожает исчезновение.

От Дамбо до йети

Некоторые обитатели морских глубин напоминают мультипликационных или мифологических персонажей.
CC BY-SA 2.0 / NOAA Ocean Exploration & Research / Dumbo OctopusДамбо-осьминог
Дамбо осьминог
CC BY-SA 2.0 / NOAA Ocean Exploration & Research / Dumbo Octopus
Дамбо-осьминог
Например, ушастый осьминог Дамбо похож на слоненка из диснеевского мультфильма. У него большие наросты над глазами по бокам головы, которые на самом деле действуют как плавники, помогая перемещаться.
Дамбо малоизучены, так как добраться до них непросто. Недавно благодаря камере на дне Зондского желоба — впадины в восточной части Индийского океана — ученые зафиксировали осьминога примерно на глубине семи тысяч метров.
CC BY-SA 2.0 / NOAA Ocean Exploration & Research / Dumbo OctopusДамбо-осьминог
Дамбо осьминог
CC BY-SA 2.0 / NOAA Ocean Exploration & Research / Dumbo Octopus
Дамбо-осьминог

"Осьминог вообще одно из самых загадочных существ мирового океана. Ему приписывают множество разных фантастических способностей, — говорят эксперты Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ. — Чего только стоит то, что у него три сердца, голубая кровь, а некоторые его щупальца способны существовать какое-то время отдельно от тела".

CC BY 4.0 / Noémy Mollaret, Recolnat, MNHN / Kiwa hirsuta / Cropped imageКраб Йети
Краб Йети
CC BY 4.0 / Noémy Mollaret, Recolnat, MNHN / Kiwa hirsuta / Cropped image
Краб Йети
Есть под водой и свой йети — краб, а по-другому — пушистая Кива. Этих существ обнаружили всего 15 лет назад в Тихом океане на глубине более двух тысяч метров. Назвали их так за щетинки, из-за которых кажется, что членистоногое покрыто шерстью. Это единственное сходство со снежным великаном. Краб-тезка невелик — 15 сантиметров в длину.

Гоблины, вампиры, черти, драконы

CC BY 3.0 / Dianne Bray / Fishes of Australia, Museums Victoria and OzFishNet / Juvenile goblin shark (Mitsukurina owstoni)Акула-домовой
Акула-домовой
CC BY 3.0 / Dianne Bray / Fishes of Australia, Museums Victoria and OzFishNet / Juvenile goblin shark (Mitsukurina owstoni)
Акула-домовой
А вот еще одно существо из мифологии — акула-гоблин (по-другому — акула-домовой) — напугать точно способно. У нее длинное рыло с отростком (помогающим находить добычу) над жуткими челюстями. Размер — порой больше трех метров, эта рыба потенциально опасна. Но, хоть и обитает она в Тихом и Атлантическом океанах, с людьми практически не сталкивается, так как живет на глубине.
© Фото : public domain, NOAA/MBARIАдский кальмар-вампир
Адский кальмар-вампир
© Фото : public domain, NOAA/MBARI
Адский кальмар-вампир
Вдали от солнечного света водится и адский вампир. У этого кальмара самые большие глаза (2,5 сантиметра) в пропорции к телу (30 сантиметров) среди всех животных. Кислород ему почти не нужен, умеет светиться (это такая маскировка). Обитает в умеренных и тропических водах. Выглядит инфернально, но симпатично: темного цвета с перепонками между щупальцами — напоминает мантию. Кроме того, его глаза могут менять цвет с красного на голубой.
CC BY-SA 3.0 / Meocrisis / Anglerfish, caught near Averoy, NorwayЕвропейский удильщик
Европейский удильщик
CC BY-SA 3.0 / Meocrisis / Anglerfish, caught near Averoy, Norway
Европейский удильщик
В отличие от него морской черт, или европейский удильщик, смотрится жутко: полутораметровая рыба с большим ртом с острыми зубами и удочкой на носу. Обитает в Атлантике и пользуется успехом у гурманов.
© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХМорской дракон
Морской дракон
© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ
Морской дракон
Ну и драконы в морях бывают. Морской дракон, он же лиственный, он же конек-тряпичник, — близкий родственник обычных морских коньков и рыб-игл. Выделяется среди собратьев великолепным "оперением", благодаря которому напоминает растение. Живет у побережья Австралии на мелководье и нередко встречается дайверам.

Ядовитые "трава" и "камни"

© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХМедуза морская крапива
Медуза морская крапива
© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ
Медуза морская крапива
Есть под водой и своя "крапива" — Тихоокеанская морская. Вот с ней лучше не сталкиваться — это не растение, а медуза.

"Научное название рода — Chrysaora — пришло из мифов Древней Греции и означает "тот, у кого золотое вооружение". Тело медузы представляет собой желеобразный желто-коричневый купол, достигающий метра в диаметре. Центральные щупальца — мягкие золотистые спирали, по краям — длинные и тонкие, огненно-красного цвета. Всего у морской крапивы их 24, и на каждом — стрекательные клетки со жгучим ядом. Длина щупалец может превышать 4,5 метра", — рассказывает ихтиолог Центра океанографии.

© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХРыба-камень
Рыба-камень
© Фото : пресс-служба Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ
Рыба-камень
С камнями тоже стоит быть осторожнее. Бородавчатка, или рыба-камень, очень ловко мимикрирует. Это самая ядовитая рыба в мире, против нее нет противоядия. Живет в районе южного тропика, встречается на мелководье Тихого и Индийского океанов, от Красного моря до Большого барьерного рифа.

С головой проблем нет

Малоротая макропинна, как следует из названия, огромной пастью похвастаться не может, да и сама рыба невелика — до 15 сантиметров в длину. Зато у нее прозрачная голова, сквозь которую маленькая хищница следит за добычей со всех сторон. То, что кажется глазами, на самом деле орган обоняния, а органы зрения находятся внутри прозрачной оболочки и способны перемещаться в зависимости от положения рыбы. Обитает удивительное создание в северной части Тихого океана, в том числе и у Курильских островов.
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