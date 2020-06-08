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РИА Наука
2020-06-08T03:00
https://ria.ru/20200608/1572535280.html
Ученые смоделировали химию мозга человека, подвергающегося насилию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571176745_0:41:3068:1767_1036x0_80_0_0_45d48236b8cf485c1a54908eeccf27f9.jpg
РИА Новости

Ученые смоделировали химию мозга человека, подвергающегося насилию

03:00 08.06.2020
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© Depositphotos / AndrewLozovyiЖенщина с синяками
Женщина с синяками
© Depositphotos / AndrewLozovyi
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первую в мире экспериментальную модель тяжелого психического состояния человека – сложного посттравматического расстройства (С-ПТСР). Разработка поможет создать и протестировать лекарства для лечения заболевания. Результаты опубликованы в научном журнале Psychoneuroendocrinology.
По словам экспертов, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате события, оказавшего мощное негативное воздействие на психику. Это может быть ситуация угрозы для жизни, получение серьезного увечья или сексуальное насилие.
Ученые отметили, что человек со сложным ПТСР подвергался влиянию травмирующего события на протяжении длительного времени. Как, например, в случае домашнего насилия.
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Ученые ЮУрГУ экспериментально смоделировали заболевание С-ПТСР у самцов крыс. Животные находились в условиях стресса – в их клетке постоянно находилась подстилка кота. Крысы чувствовали запах хищника и постоянную угрозу своей жизни. В результате были получены уникальные данные, характеризующие основные нейромедиаторы головного мозга – норадреналин, дофамин, серотонин.
По словам специалистов, эти вещества передают нервные импульсы и формируют поведенческие реакции. Многие симптомы С-ПТСР связаны с недостатком нейромедиаторов в головном мозге. Прежде всего это тревожное поведение, например, панические атаки и депрессия.
"Нами показано, что на экспериментальной модели С-ПТСР основные различия между восприимчивыми и подверженными ПТСР животными касаются прежде всего серотонина", – прокомментировал заведующий лаборатории перспективных исследований молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ Вадим Цейликман.
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Он объяснил, что у крыс, подверженных ПТСР, серотонин снижается. Эти данные весьма полезны для понимания механизмов развития психического заболевания.
Для исследования ученые провели оценку концентрации нейромедиаторов в мозге у самцов крыс линии Вистар, используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с электрохимическим детектором. Эксперты отметили, что ПТСР и С-ПТСР с трудом поддаются лечению существующими препаратами. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема разработки новых лекарств и их испытания.
В дальнейшем перед коллективом ученых стоят задачи, связанные с развитием возможностей новой экспериментальной модели. С ее помощью исследователи планируют разработать и испытать новые подходы к коррекции и лечению ПТСР.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЮжно-Уральский государственный университет
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