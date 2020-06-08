Лилли Вачовски рассказала, как возникла идея "Матрицы"

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лилли Вачовски . Лилли Вачовски рассказала в интервью THR, что у истоков первого фильма "Матрица" лежало раздражение из-за того, что мир не хочет принимать их с сестрой Ланой (в то время братья Энди и Ларри) новый пол.

"Матрица" родилась из чувства огромной злобы, которое было направлено против капитализма, корпоративной культуры и различным способам притеснения", — вспоминает Лилли историю создания блокбастера.

По ее словам, "внутри клокотала ярость из-за того, что ее вынуждали скрывать гендерную идентичность".

По мнению Лилли, совершившей каминг-аут (публичное разглашение трансгендерности) в 2016 году, ее пример очень помог многим людям, оказавшимся в похожей ситуации.

"Трансгендеры могут смотреть "Матрицу" через призму своего и моего отношения к половой принадлежности. Фильмы франшизы стали важной составляющей моего каминг-аута и пути. Я очень рада, что смогла показать многим людям такой пример", — пояснила она.

Теперь, когда Лилли не чувствует себя "на отшибе", она считает важным привлекать в свои проекты больше трансгендеров, чтобы зрители могли видеть, на то они способны в творческом плане.