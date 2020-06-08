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Культура
2020-06-08T01:30
https://ria.ru/20200608/1572530946.html
Лилли Вачовски рассказала, как возникла идея "Матрицы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155969/26/1559692677_0:270:3121:2026_1036x0_80_0_0_ee3a05891b1e4661df50029a20be5581.jpg
РИА Новости

Лилли Вачовски рассказала, как возникла идея "Матрицы"

01:30 08.06.2020
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© Предоставлено Mauris FilmКадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Предоставлено Mauris Film
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лилли Вачовски рассказала в интервью THR, что у истоков первого фильма "Матрица" лежало раздражение из-за того, что мир не хочет принимать их с сестрой Ланой (в то время братья Энди и Ларри) новый пол.
"Матрица" родилась из чувства огромной злобы, которое было направлено против капитализма, корпоративной культуры и различным способам притеснения", — вспоминает Лилли историю создания блокбастера.
По ее словам, "внутри клокотала ярость из-за того, что ее вынуждали скрывать гендерную идентичность".
По мнению Лилли, совершившей каминг-аут (публичное разглашение трансгендерности) в 2016 году, ее пример очень помог многим людям, оказавшимся в похожей ситуации.
"Трансгендеры могут смотреть "Матрицу" через призму своего и моего отношения к половой принадлежности. Фильмы франшизы стали важной составляющей моего каминг-аута и пути. Я очень рада, что смогла показать многим людям такой пример", — пояснила она.
Теперь, когда Лилли не чувствует себя "на отшибе", она считает важным привлекать в свои проекты больше трансгендеров, чтобы зрители могли видеть, на то они способны в творческом плане.
Ожидается, что съемки четвертой "Матрицы" возобновятся в самое ближайшее время.
Кадр из фильма Матрица
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