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Культура
2020-06-08T08:09
https://ria.ru/20200608/1572518338.html
Сам себе фотограф: как организовать профессиональную съемку дома
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РИА Новости

Сам себе фотограф: как организовать профессиональную съемку дома

08:00 08.06.2020 (обновлено: 08:09 08.06.2020)
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© Фото : Ярославна ЧерноваФотосессия на расстоянии. Фотограф Ярославна Чернова
Фотосессия на расстоянии. Фотограф Ярославна Чернова
© Фото : Ярославна Чернова
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. В соцсетях активно выкладывают карантинные фотосессии — снимки, сделанные под руководством профессиональных фотографов в приложениях видеосвязи. Формат дистанционной съемки, который до самоизоляции считали развлечением подростков и любителей, теперь осваивают глянцевые журналы и крупные бренды. О том, изменят ли такие домашние кадры индустрию, как превратить свою квартиру в фотостудию и что делать, чтобы хорошо выглядеть на селфи и во время видеозвонков, — в материале РИА Новости.

Съемки на удаленке

В начале весны в глянцевых журналах, чью работу карантин практически парализовал, много рассуждали о том, что заменит традиционные студийные и выездные съемки: фотосессии на фоне хромакея, дополненная реальность или старая добрая художественная иллюстрация? Оказалось, что самый оптимальный вариант — дистанционно руководить процессом создания кадра с экрана ноутбука или смартфона.
Фотограф созванивается с героем, обговаривает концепцию. Модели самостоятельно выставляют свет, собирают образы из привезенных курьером вещей, красятся. Благодаря такому формату количество задействованных на съемках можно сократить до минимума, да и те пересекаются только виртуально.
На карантине одним из первых дистанционный формат оценил итальянский фотограф Алессио Альби, сотрудничающий с Condé Nast. У себя в инстаграме он сообщил, что провел съемку с помощью веб-камеры ноутбука, при этом с моделью их разделяло две сотни километров.

"Самоизоляция вовсе не означает прекращение творчества. Нам повезло жить в эпоху, которая предлагает все необходимые ресурсы", — отметил итальянец.

К нему прислушались. Известному фотографу Кэт Ирлин по видеосвязи позировала Синди Кроуфорд, а модный дизайнер Симон Порт Жакмюс, воспользовавшись FaceTime, выпустил целый лукбук с участием топ-модели Беллы Хадид. Она дистанционно поработала и для ювелирной съемки апрельского спецвыпуска Vogue Italia. Причем дорогостоящие украшения дорисовали в Photoshop: их просто не рискнули доставлять ей домой без отряда охранников.
На расстоянии сняли обложки многих журналов: i-D с Джиджи Хадид, GQ с Робертом Паттинсоном, The Cut с беременной Хлои Севиньи, Essence с Наоми Кэмпбелл.

Секреты удачного фото

Тренд подхватили и светские репортеры: фотосессии после zoom-мероприятий теперь тоже проходят онлайн. В объективе фотографа Ярославны Черновой, не выходившей из дома, за один вечер премьеры "Дау" оказались около сорока человек. Подготовка к онлайн-фотоколлам, по ее словам, немного другая, чем к традиционным.
Естественный свет лучше искусственного, но Чернова советует приобрести кольцевую светодиодную лампу. Такие есть у многих блогеров и визажистов: "Она дает красивый блик в глазах". Источник света стоит разместить за компьютером, освещая выигрышную сторону лица.
Том Форд в колонке для New York Times советует, как подготовиться к дистанционной съемке и в целом выглядеть хорошо на экране. Так, под ноутбук или смартфон лучше подложить небольшую стопку книг, наклонив его так, чтобы камера оказалась на уровне глаз. Если портрет ростовой, то, наоборот, держать ее чуть ниже, чтобы удлинить ноги. Стол для правильного распределения света можно накрыть белой бумагой или скатертью, а на лицо нанести матирующую пудру, чтобы убрать блеск.

Ностальгия и современность

Дистанционные фотосессии пользуются популярностью и в соцсетях: сниматься у профессионалов можно не выходя из комнаты, и это дешевле, чем традиционная студийная или выездная съемка.

"Основной плюс — удается разнообразить карантин без отрыва от творчества. К тому же не требуется гор оборудования, и есть возможность работать с моделями с любого конца света", — говорит фотограф и автор проекта "Георгий за кадром" Георгий Кардава, часто сотрудничающий со знаменитостями.

Однако он признается, что сам снимать удаленно не стал: "Для меня это полумеры. Я специализируюсь на портретах, поэтому мне важен личный контакт с героем".
Недостатков у удаленной фотосессии хватает. Во-первых, фотограф должен подробно объяснить свою идею, проговорив то, что обычно держит в голове: угол съемки, освещение. Во-вторых, камеры телефонов и ноутбуков не позволяют добиться достаточного качества кадров. "Но это можно обыграть последующей обработкой, сделав снимок похожим на полароидный, что сейчас в тренде", — отмечает Чернова.
В-третьих, довольствоваться приходится тем, что у модели под рукой, если только профессиональное оборудование заранее не отправили курьером. Но многие как раз воспринимают это как вызов: бабушкина ваза становится модным реквизитом, а любимое кресло — штативом.
У дистанционных съемок прослеживается общий стиль: они кажутся одновременно и современными, и ностальгическими. И почти все отличаются особой искренностью, интимностью — ведь модели увереннее чувствуют себя на своей территории.

"Руки и глаза" фотографа

Некоторые считают, что удаленные домашние съемки — не новое направление в фотографии, а лишь временное явление. Художник Мария Ионова-Грибина, которая с марта за два с половиной месяца сделала более 120 фотосессий дистанционно для ведущих СМИ, с этим не согласна.
"Онлайн не хуже: у него, скорее, не минусы, а своя специфика. Думаю, что такой формат имеет полное право на существование и приживется после карантина". По ее мнению, это выход для редакции, которая не может отправить к герою профессионального сотрудника.
На такой эксперимент соглашаются не все модели — ведь от них зависит слишком многое, и сложно стать "руками и глазами" фотографа, не отвлекаясь на собственное отражение. Художник отмечает, что лучше, когда человек вообще не видит на экране ни себя, ни фотографа. "Я прошу фронтальную камеру поменять на основную. Если это невозможно, загораживаю свою камеру, чтобы мои движения его тоже не отвлекали".

"Иногда мои герои говорят, что это очень странная фотосессия: сижу в пустой комнате один, а мой телефон незнакомым голосом указывает мне, что делать", — добавляет Мария.

Какие приложения использовать

Организовать дистанционную фотосессию помогут несколько программ. Для операционной системы iOS подходит FaceTime. Главное ее преимущество — возможность делать снимки экрана. Но есть и минусы: в ярких пятнах возникают пересветы. При этом при включении функции Live Photo качество получившихся кадров не зависит от качества изображения на дисплее у фотографа.
В Zoom, доступном и iOS и Android, такой опции нет, зато можно делать скриншоты высокого разрешения с устройства. В основном фотограф использует именно их либо снимает свой дисплей на камеру.
Недавно вышло приложение Clos — российская разработка, позволяющая полноценно снимать на расстоянии. Качество кадров, отмечает Ионова-Грибина, отличное, но есть недостатки: во-первых, фото остаются только в телефоне героя, плюс доступна программа пока лишь обладателям iPhone.

"В любом случае важно, что дистанционная съемка — не просто любительское селфи. Автор все равно фотограф: он по-прежнему определяет видение, начиная с композиции и заканчивая выбором и обработкой кадров", — подчеркивает она.

Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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