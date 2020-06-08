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Культура
2020-06-08T05:37
https://ria.ru/20200608/1572515622.html
Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание
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РИА Новости

Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание

05:37 08.06.2020
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© Фото : HanWay Films/Scythia Films 2019Кадр из фильма "Падение"
Кадр из фильма Падение
© Фото : HanWay Films/Scythia Films 2019
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Первый фильм Вигго Мортенсена, известного по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", хорошо принимают на фестивалях, сообщает Premiere.fr.
"Падение" вошло в список 56 картин, отобранных Каннским жюри, и уже осенью его начнут показывать в кинотеатрах по всему миру. Про дату выхода в России пока ничего не известно.
Мировая премьера ленты состоялась в конце января 2020 года на фестивале "Сандэнс" в штате Юта. Это режиссерский дебют актера, художника и фотографа Вигго Мортенсена, которого дважды номинировали на премию "Оскар" за "Зеленую книгу" и "Капитану Фантастик".
Мортенсен сам написал сценарий и сыграл в одну из главных ролей. В "Падении" рассказывается о прошлом и настоящем Джона Петерсена (Вигго Мортенсен). Он живет в Калифорнии со своим партнером, вместе они воспитывают приемную дочь. Герой привозит домой из американской глубинки пожилого отца более традиционных взглядов (Лэнс Хенриксен). Все привыкают к новой жизни, параллельно отец и сын вспоминают, как разрушалась их семья.
"Однажды мне попался на глаза клочок бумаги с текстом, который я когда-то написал. Затем у меня не получалось уснуть в самолете, и я принялся сочинять продолжение. Эта история не имеет ничего общего с моей семьей. Позже я ее прочитал целиком и подумал, что ее можно было бы превратить в целый роман. Потом оказалось, что она очень визуальна, в ней много отсылок к прошлому, и в какой-то момент я понял, что могу ее "увидеть", - рассказал Мортенсен в интервью изданию Deadline после премьеры фильма на фестивале "Сандэнс".
Фильм Французский диспетчер
3 июня, 21:24Культура
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
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КультураФестиваль независимого кино "Сандэнс"Кино и сериалыНовости культурыВигго МортенсенФранцияКалифорния
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