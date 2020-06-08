Первый фильм Вигго Мортенсена получил фестивальное признание

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Первый фильм Вигго Мортенсена, известного по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", хорошо принимают на фестивалях, . Первый фильм Вигго Мортенсена, известного по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", хорошо принимают на фестивалях, сообщает Premiere.fr.

"Падение" вошло в список 56 картин, отобранных Каннским жюри, и уже осенью его начнут показывать в кинотеатрах по всему миру. Про дату выхода в России пока ничего не известно.

Мировая премьера ленты состоялась в конце января 2020 года на фестивале "Сандэнс" в штате Юта. Это режиссерский дебют актера, художника и фотографа Вигго Мортенсена, которого дважды номинировали на премию "Оскар" за "Зеленую книгу" и "Капитану Фантастик".

Мортенсен сам написал сценарий и сыграл в одну из главных ролей. В "Падении" рассказывается о прошлом и настоящем Джона Петерсена (Вигго Мортенсен). Он живет в Калифорнии со своим партнером, вместе они воспитывают приемную дочь. Герой привозит домой из американской глубинки пожилого отца более традиционных взглядов (Лэнс Хенриксен). Все привыкают к новой жизни, параллельно отец и сын вспоминают, как разрушалась их семья.