Биография Ивана Кожедуба

Советский военачальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии Украинской ССР (ныне Шосткинский район Сумской области, Украина). Его отец был заводским рабочим, мать вела домашнее хозяйство. Иван Кожедуб был младшим, пятым ребенком в семье.

В 1934 году, окончив семилетнюю школу, он продолжил обучение в вечерней школе при фабрично-заводском училище. По совместительству с учебой работал библиотекарем.

В 1936 году поступил в Шосткинский химико-технологический техникум. Параллельно с учебой занимался в аэроклубе, где освоил самолет У-2 (По-2), совершил несколько парашютных прыжков.

Зимой 1940 года с четвертого курса техникума Кожедуб, пройдя медкомиссию, был зачислен курсантом Чугуевского военного авиационного училища, где осваивал самолеты УТ-2, УТИ-4 и боевые истребители И-16.

Окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков в 1941 году, Военно-воздушную академию в 1949 году, Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова в 1956 году.

Иван Кожедуб на военной службе с 1940 года. В 1941-1942 годах служил летчиком-инструктором в Чугуевском военном авиационном училище. Осенью 1942 года Иван Кожедуб добился направления в действующую армию. Он был зачислен в состав 240-го истребительного авиаполка, освоил новый одноместный истребитель Ла-5. С марта 1943 года участвовала в боевых действиях на Воронежском фронте. В июне того же года младший лейтенант Кожедуб стал старшим летчиком, затем командиром звена, в августе получил звание лейтенанта и был назначен командиром эскадрильи. Он принимал участие в освобождении Харькова, в боях на Днепре и в освобождении Правобережной Украины. Со своей эскадрильей Иван Кожедуб воевал в небе Молдавии, прикрывал переправы через Южный Буг и плацдармы на правом берегу Днестра, принимал участие в воздушных боях в небе Румынии.

С июля 1944 года – заместитель командира истребительного авиационного полка. Прошел переподготовку на новый самолет Ла-7. С середины января 1945 года Кожедуб в составе полка участвовал в Висло-Одерской операции.

Всего за войну он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях, сбил 62 самолета противника (наибольшее количество среди советских летчиков), кроме того, еще два американских истребителя Р-51 "Мустанг", ошибочно атаковавших его в апреле 1945 года.

За все время Великой Отечественной войны (1941-1945) самолет Ивана Кожедуба не раз подбивали , но он не был сбит.

В июне 1949 года после окончания военно-воздушной академии Кожедуб был назначен заместителем командира 31-й истребительной авиационной дивизии в Закавказский военный округ, но через месяц его перевели на должность помощника командира 324-й истребительной авиационной дивизии, размещавшейся в подмосковной Кубинке. В числе первых подполковник Кожедуб освоил реактивный истребитель МиГ-15, получив квалификацию военного летчика 1-го класса. В декабре 1949 года его назначили заместителем командира, а в ноябре 1950 года – командиром этой дивизии. С 1951 года летчики дивизии, которой командовал Кожедуб, принимали участие в Корейской войне 1950-1953 годов. Самому Ивану Кожедубу участвовать в боевых вылетах было категорически запрещено.

В феврале 1952 года дивизия вернулась в СССР и была размещена в Калужской области. В августе 1953 года Кожедубу присвоили звание генерал-майора авиации.

В ноябре 1956 года он был назначен заместителем начальника Управления боевой подготовки Военно-воздушных сил (ВВС).

С апреля 1958 года – первый заместитель командира воздушной армии в Ленинградском военном округе.

В январе 1964 года генерал-лейтенант авиации Иван Кожедуб стал первым заместителем командующего авиацией Московского военного округа. До 1969 года он регулярно летал на истребителях, освоил десятки типов самолетов. Последние полеты совершил на МиГ-21.

В 1971 году генерал-полковник авиации Кожедуб был назначен первым заместителем начальника боевой подготовки ВВС.

С 1978 по 1991 год входил в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1985 году ему было присвоено звание маршала авиации.

Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза. Первую Звезду Героя он получил 4 февраля 1944 года за 20 сбитых самолетов в 146 вылетах, вторую – 19 августа 1944 года (48 сбитых в 256 вылетах). Третью, уже после войны, 18 августа 1945 года. За высокое воинское мастерство и личное мужество, проявленное в боях.

Кожедуб был награжден двумя орденами Ленина, семью орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах" СССР 2-й и 3-й степеней, медалями, а также иностранными орденами и медалями.

Является автором ряда трудов, в том числе воспоминаний "Служу Родине" и "Верность Отчизне".

Иван Кожедуб скончался 8 августа 1991 года на своей даче в поселке Монино Московской области. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

В 2018 году мемориальный комплекс и могила маршала авиации Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Именем Кожедуба названы улицы в Москве и других городах России и Украины. Его имя носит 237-й гвардейский центр показа авиационной техники имени ВВС России. Бюст Кожедубу установлен на территории конгрессно-выставочного комплекса Центра показа авиационной техники в подмосковной Кубинке, а также на его родине в Ображеевке. Еще один бюст находится в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве. Мемориальная доска Кожедубу установлена на доме в Сивцевом Вражке в Москве, где он жил в последние годы.

Его самолет Ла-7 экспонируется в Центральном музее ВВС в Монино.