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День социального работника
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РИА Новости

День социального работника

05:49 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоциальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.
Инициатива о введении праздника всех работников социальных служб и системы социальной защиты населения впервые была представлена в 1994 году на ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб.
Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня (19 июня по новому стилю) 1701 года Петр I подписал указ № 1856 "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых". Этот документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России.
При Екатерине II в каждой губернии были созданы приказы общественного призрения – система государственной помощи, осуществлявшая всю социальную политику в стране. Приказы открывали и брали под контроль народные школы, заведения для умалишенных и неизлечимых больных, госпитали, больницы, богадельни, сиротские и смирительные дома. При императрице возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев. Продолжила дело Екатерины II императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, которая руководила всеми социальными учреждениями. Она основала "Ведомство учреждений императрицы Марии" для помощи нуждающимся независимо от их сословного происхождения.
Под ее руководством оно процветало и превратилось в особую отрасль общественного призрения, народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. При Марии Федоровне были открыты опытные воспитательные дома для глухонемых и слепых детей, богадельни для вдов военных и гражданских чиновников и др.
К числу наиболее известных благотворительных заведений царской России также следует отнести Императорское Человеколюбивое общество, созданное в 1802 году императором Александром I. Оно начинало свою деятельность с организации родовспомогательной службы и раздачи медикаментов неимущим людям, а через столетие стало ведомством, организующим помощь бедным во всех сферах их жизни. К 1913 году оно насчитывало 274 благотворительных заведения в Санкт-Петербурге, Москве и 37 губерниях.
После Февральской революции распоряжением Временного правительства в мае 1917 года Человеколюбивое общество было включено в состав министерства государственного призрения.
После Октябрьской революции в ноябре 1917 года взамен этого министерства был создан Народный комиссариат государственного призрения. В апреле 1918 года он был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения.
В 1946 году образовано министерство соцобеспечения РСФСР. Оно было ликвидировано в июле 1991 года в связи с образованием министерства здравоохранения и социального обеспечения РСФСР, которое проработало менее полугода.
Официально социальная работа как профессия появилась в России только во второй половине 1980-х годов. До этого функции социального работника выполняли священнослужители, медицинские и педагогические работники, служащие социального обеспечения и пенитенциарных учреждений, социологи и психологи, служащие государственных и общественных благотворительных организаций, научных и других учреждений.
В 1986 году в официальных документах появилась квалификационная характеристика социального работника, в июле 1990 года – должность "социальный педагог".
23 апреля 1991 года в соответствии с решением № 92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам профессия "специалист по социальной работе" была внесена в государственный реестр.
С этого времени представление различных видов социальной помощи и оказание подобных услуг населению стало одной из обязанностей государства, которая была официально закреплена в Конституции России 1993 года.
В настоящее время предоставление социальных услуг регулируется федеральным законом от 28 декабря 2013 года "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступившим в силу с 1 января 2015 года.
С 1 января 2018 года начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения.
Реализация правительственных мер в области социальной защиты населения возложена на министерство труда и социальной защиты РФ.
Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Оказываемые социальные услуги могут быть социально-бытовыми, социально-медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-трудовыми, социально-правовыми, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
В обязанности социального работника входят покупка и доставка для подопечного продуктов, промтоваров и лекарств по его просьбе, приготовление пищи, кормление, помощь в ремонте и уборке, доставка воды, топка печей, помощь в покупке топлива (для проживающих в домах без центрального отопления и водоснабжения), сдача вещей в стирку и химчистку, оплата жилья и коммунальных услуг и др.
Сегодня в учреждениях социального обслуживания населения работает более полумиллиона человек.
Эта цифра включает в себя и социальных работников, и специалистов по социальной работе.
Независимо от специализации каждый соцработник должен обладать определенным набором качеств. В первую очередь это способность быть "третьим человеком", связующим звеном между подопечным и окружающим миром, между детьми и взрослыми, семьей и обществом. Среди важных качеств соцработника – уметь сопереживать и вникать в чужие проблемы.
Социальные работники всегда оказываются рядом в трудных ситуациях, чтобы протянуть руку помощи, согреть душевным теплом, окружить вниманием и заботой. Они защищают интересы инвалидов, малоимущих, многодетных и одиноких престарелых людей. Все, кто занят в социальной сфере, работают для того, чтобы слабых и немощных сделать сильнее, укрепить их дух и оказать материальную поддержку.
В настоящее время социальные работники находятся на передовой борьбы с коронавирусом – вместе с врачами, медсестрами, санитарами. Соцработники помогают тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы.
В День социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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