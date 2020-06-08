Всемирный день океанов (World Oceans Day) ежегодно отмечается во всем мире 8 июня. Идея его проведения была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту.
5 декабря 2008 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея постановила объявить 8 июня Всемирным днем океанов.
Резолюция призвала государства, пользующиеся проливами, в которых осуществляется международное судоходство, и государства, граничащие с такими проливами, и впредь сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах, касающихся безопасности судоходства, учитывать проблему замусоривания моря в национальных стратегиях, посвященных утилизации отходов в прибрежной зоне, портах и предприятиях морской отрасли и т.д.
В 2020 году тема Всемирного дня океана – "Инновации для устойчивого океана" (Innovation for a Sustainable Ocean). Речь идет об инновациях, связанных с внедрением новых методов, идей или механизмов.
Мировой океан занимает более 70% площади Земли и является существенным источником ресурсов, необходимых для жизнедеятельности человека. Морские акватории обеспечивают более 60% мировой продукции рыболовства и аквакультуры, около 30% мировой добычи энергоресурсов, морской транспорт обеспечивает перевозку 90% тоннажа мировой торговли, морские курорты являются лидерами развития мировой туристической индустрии.
В глобальном масштабе рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оценивается в три триллиона долларов в год или около 5% мирового ВВП.
Благодаря своей способности сохранять и перераспределять тепло и углерод океан оказывает большое влияние на изменения климата и играет ключевую роль в формировании погоды на планете.
Океаны – неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны.
Однако до 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.
Многообразие биологических видов, обитающих в океанах, находится под угрозой, которая неуклонно возрастает. Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности – все это представляет серьезную угрозу для морской среды. В равной мере это относится и к преступной деятельности, включая пиратство, которая имеет серьезные последствия для безопасности судоходства и мореплавателей
Согласно докладу ООН и ЮНЕП, к 2050 году кислотность Мирового океана вырастет на 150% – это в 100 раз быстрее любых изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 миллионов лет, что оставляет морским организмам очень мало времени для адаптации. Исследование показывает, что к 2100 году будут разрушены из-за роста кислотности воды около 70% кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части видов промысловых рыб. Серьезный ущерб экосистемам океана может быть предотвращен только быстрым снижением мировых выбросов углекислого газа.
Эксперты считают, что вес пластиковых отходов, сбрасываемых в мировой океан, к 2050 году превысит биомассу рыбы, живущей в океане. К концу столетия из-за глобального потепления уровень океана может подняться на 4-6 футов (1,2-1,8 метра).
По мнению экспертов, мощное негативное влияние на океан оказывает также нерациональное рыболовство. Большой проблемой остается глобальный перелов промысловых ресурсов, так как скорость восстановления биоресурсов намного меньше возможностей рыболовства. Это приводит к деградации прибрежных экосистем.
По словам ученых, температура океана в 2019 году была примерно на 0,075 градусов выше средней за 1981–2010 годы, и стала самой высокой в истории. Исследователи также обнаружили, что за последние шесть десятилетий прирост нагрева Мирового океана составил 450%, что означает значительное ускорение глобального изменения климата. Согласно данным исследований, последствия нагревания океана уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и негативного воздействия на океанских животных.
Над защитой морских и прибрежных экосистем работают учреждения ООН: ЮНЕСКО, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН), Международная морская организация.
В 2015 году в качестве неотъемлемого компонента Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята цель 14 "Сохранение морских экосистем".
В поддержку осуществления цели в 2017 году состоялась конференция ООН по океану.
Конференция 2020 года в связи с глобальной пандемией коронавируса перенесена на неопределенный срок.
5 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, согласно которой период с 2021 по 2030 год был объявлен Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития. Его целью является мобилизация научного сообщества, ответственных политических деятелей, бизнеса и гражданского общества для реализации программы совместных исследований и технологических инноваций.
В рамках Всемирного дня океанов ООН проводит ежегодный международный фотоконкурс "Океаны", победителей которого традиционно награждают 8 июня.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников