Мужчина смотрит на волны на берегу Атлантического океана в городе Эс-Сувейра

Всемирный день океанов (World Oceans Day) ежегодно отмечается во всем мире 8 июня. Идея его проведения была впервые предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту.

Резолюция призвала государства, пользующиеся проливами, в которых осуществляется международное судоходство, и государства, граничащие с такими проливами, и впредь сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах, касающихся безопасности судоходства, учитывать проблему замусоривания моря в национальных стратегиях, посвященных утилизации отходов в прибрежной зоне, портах и предприятиях морской отрасли и т.д.

В 2020 году тема Всемирного дня океана – " Инновации для устойчивого океана " (Innovation for a Sustainable Ocean). Речь идет об инновациях, связанных с внедрением новых методов, идей или механизмов.

Мировой океан занимает более 70% площади Земли и является существенным источником ресурсов, необходимых для жизнедеятельности человека. Морские акватории обеспечивают более 60% мировой продукции рыболовства и аквакультуры, около 30% мировой добычи энергоресурсов, морской транспорт обеспечивает перевозку 90% тоннажа мировой торговли, морские курорты являются лидерами развития мировой туристической индустрии.

В глобальном масштабе рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оценивается в три триллиона долларов в год или около 5% мирового ВВП.

Благодаря своей способности сохранять и перераспределять тепло и углерод океан оказывает большое влияние на изменения климата и играет ключевую роль в формировании погоды на планете.

Океаны – неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны.

Однако до 40% мировых океанов считаются "сильно пострадавшими" в результате деятельности человека, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

Многообразие биологических видов, обитающих в океанах, находится под угрозой, которая неуклонно возрастает. Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными для них веществами и отходами производственной деятельности – все это представляет серьезную угрозу для морской среды. В равной мере это относится и к преступной деятельности, включая пиратство, которая имеет серьезные последствия для безопасности судоходства и мореплавателей

Согласно докладу ООН и ЮНЕП, к 2050 году кислотность Мирового океана вырастет на 150% – это в 100 раз быстрее любых изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 миллионов лет, что оставляет морским организмам очень мало времени для адаптации. Исследование показывает, что к 2100 году будут разрушены из-за роста кислотности воды около 70% кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части видов промысловых рыб. Серьезный ущерб экосистемам океана может быть предотвращен только быстрым снижением мировых выбросов углекислого газа.

Эксперты считают , что вес пластиковых отходов, сбрасываемых в мировой океан, к 2050 году превысит биомассу рыбы, живущей в океане. К концу столетия из-за глобального потепления уровень океана может подняться на 4-6 футов (1,2-1,8 метра).

По мнению экспертов, мощное негативное влияние на океан оказывает также нерациональное рыболовство. Большой проблемой остается глобальный перелов промысловых ресурсов, так как скорость восстановления биоресурсов намного меньше возможностей рыболовства. Это приводит к деградации прибрежных экосистем.

По словам ученых, температура океана в 2019 году была примерно на 0,075 градусов выше средней за 1981–2010 годы, и стала самой высокой в истории . Исследователи также обнаружили, что за последние шесть десятилетий прирост нагрева Мирового океана составил 450%, что означает значительное ускорение глобального изменения климата. Согласно данным исследований, последствия нагревания океана уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и негативного воздействия на океанских животных.

Над защитой морских и прибрежных экосистем работают учреждения ООН: ЮНЕСКО, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН), Международная морская организация.

В 2015 году в качестве неотъемлемого компонента Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята цель 14 "Сохранение морских экосистем"

В поддержку осуществления цели в 2017 году состоялась конференция ООН по океану.

5 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция , согласно которой период с 2021 по 2030 год был объявлен Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития. Его целью является мобилизация научного сообщества, ответственных политических деятелей, бизнеса и гражданского общества для реализации программы совместных исследований и технологических инноваций.