РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о возобновлении международных рейсов с 15 июля, пишет РБК со ссылкой на источник. направит предложение в Роспотребнадзор о возобновлении международных рейсов с 15 июля, пишетсо ссылкой на источник.

Отмечается, что сначала Россия может разрешить полеты в 15 стран. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прекращение авиасообщения

В конце марта российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Позже уменьшилось число вывозных рейсов, было установлено ограничение на количество прилетающих пассажиров.

Михаил Мишустин продлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с пандемией коронавируса. В конце апреля премьер-министрпродлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Вывоз россиян из-за границы

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что за границей остаются более 25 тысяч "застрявших" там россиян. За ними отправляют самолеты, в ближайшее время планируется еще около десяти вывозных рейсов.

По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки. С 18 марта в страну вернулись уже чуть более 240 тысяч россиян.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в последнее время значительно возросло число сограждан, которые хотят вернуться домой из США из-за вспыхнувших там беспорядков. Еще пару недель назад, по ее словам, российские власти в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.

В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.