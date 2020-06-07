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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T23:50
https://ria.ru/20200607/1572601970.html
РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля

23:50 07.06.2020
11708
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о возобновлении международных рейсов с 15 июля, пишет РБК со ссылкой на источник.
Отмечается, что сначала Россия может разрешить полеты в 15 стран. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прекращение авиасообщения

В конце марта российские власти приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Позже уменьшилось число вывозных рейсов, было установлено ограничение на количество прилетающих пассажиров.
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В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на допуск иностранцев в страну. Он объяснил, что запрет снимут только после улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

Вывоз россиян из-за границы

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что за границей остаются более 25 тысяч "застрявших" там россиян. За ними отправляют самолеты, в ближайшее время планируется еще около десяти вывозных рейсов.
По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки. С 18 марта в страну вернулись уже чуть более 240 тысяч россиян.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в последнее время значительно возросло число сограждан, которые хотят вернуться домой из США из-за вспыхнувших там беспорядков. Еще пару недель назад, по ее словам, российские власти в основном "разгружали" Юго-Восточную Азию, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.
 В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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