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2020-06-08T00:38
https://ria.ru/20200607/1572601889.html
РБК сообщил о возможной отмене пропусков в Москве с середины июня
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РИА Новости

РБК сообщил о возможной отмене пропусков в Москве с середины июня

23:47 07.06.2020 (обновлено: 00:38 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Пропускной режим в Москве, введенный из-за распространения коронавируса, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК.
О подобном решении могут объявить завтра.
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"Конечно, если мэр не внесет поправки в последнюю минуту", — приводит издание слова источника.

"Подобные правила не определяем"

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городские власти на следующей неделе рассматривают возможность принятия "радикальных решений" по отмене действующих ограничений.
При этом, как сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в столичном руководстве, власти города не обсуждают возможность отмены цифровых пропусков.
В Мосгордуме, комментируя возможность такого решения, заявили, что не принимают решений по отмене пропусков.
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"Мосгордума не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков", - заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в комментарии для "Говорит Москва".

Ограничения в Москве

Режим самоизоляции, предусматривающий пропускную систему, ввели в столице в конце марта из-за распространения COVID-19. В городе также приостановили работу кафе, торговых центров, ресторанов. Москвичам также запретили гулять в парках.
Однако на протяжении последних нескольких недель московские власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. В середине мая заработали стройки и промышленные предприятия, затем возобновили работу МФЦ и магазины, а жителям столицы разрешили гулять. По словам Собянина, все строгие ограничения могут снять к 1 июля.
В Москве выявлено 195 тысяч заболевших COVID-19, выздоровело более 102 тысяч человек, умерли 2919.
В России зарегистрировано 467 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели более 226 тысяч человек, 5859 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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