СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на юго-западе Москвы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Москве, сообщила старший помощник руководитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. В ГУМВД сообщали, что пострадал один человек, среди полицейских пострадавших нет.

"Следственными органами столичного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на убийство" и "Хулиганство", - сказала Иванова.

По данным следствия, пострадал как минимум один человек, сведения о пострадавших уточняются.