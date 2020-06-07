СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы на юго-западе Москвы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство возбуждено после того, как мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Москве, сообщила старший помощник руководитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. В ГУМВД сообщали, что пострадал один человек, среди полицейских пострадавших нет.
"Следственными органами столичного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на убийство" и "Хулиганство", - сказала Иванова.
По данным следствия, пострадал как минимум один человек, сведения о пострадавших уточняются.
Сейчас на месте работают оперативные службы - МВД и Росгвардия, после чего следователи и криминалисты приступят к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования по делу руководителем управления поставлен на контроль.
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