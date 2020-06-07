Глава МИД Франции осудил насилие против журналистов и протестующих

"Все, что я могу сказать во имя нашей крепкой дружбы с нашими американскими союзниками - это то, что в такой напряженный момент нужно стремиться объединиться и позаботиться о том, чтобы существовали свобода выражения и манифестаций без всякого рода грубого обращения".

В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перечным спреем, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.