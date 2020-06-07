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2020-06-07T23:34
https://ria.ru/20200607/1572601813.html
Глава МИД Франции осудил насилие против журналистов и протестующих
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РИА Новости

Глава МИД Франции осудил насилие против журналистов и протестующих

23:34 07.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любое насилие в отношении журналистов и мирных протестующих недопустимо ни в США, ни в других странах.
"Любые насильственные действия, совершенные в отношении мирных протестующих и журналистов, недопустимы ни в США, ни где-либо еще", - заявил Ле Дриан в интервью газете Telegramme.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
6 июня, 04:16
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
Отвечая на вопрос о том, можно ли винить президента США Дональда Трампа в "подливании масла в огонь", глава МИД Франции заявил, что о действиях президента США должен судить американский народ.
"Все, что я могу сказать во имя нашей крепкой дружбы с нашими американскими союзниками - это то, что в такой напряженный момент нужно стремиться объединиться и позаботиться о том, чтобы существовали свобода выражения и манифестаций без всякого рода грубого обращения".
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перечным спреем, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
31 мая, 15:29
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
6 июня, 20:33
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЖан-Ив Ле ДрианДональд ТрампМИД Франции‎ФранцияСШАВ мире
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