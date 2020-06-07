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2020-06-08T02:45
https://ria.ru/20200607/1572601696.html
Полиция опровергла данные о втором пострадавшем при стрельбе в Москве
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РИА Новости

Полиция опровергла данные о втором пострадавшем при стрельбе в Москве

23:29 07.06.2020 (обновлено: 02:45 08.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция опровергает сообщения о втором пострадавшем при стрельбе на юго-западе Москвы.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате стрельбы пострадали двое.
"Информация не соответствует действительности. При стрельбе пострадал один человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина.
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Вчера, 23:13
Источник раскрыл детали инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы
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Стрельба на юго-западе МосквыМоскваПроисшествия
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