Полиция опровергла данные о втором пострадавшем при стрельбе в Москве

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате стрельбы пострадали двое.

"Информация не соответствует действительности. При стрельбе пострадал один человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточнили, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина.