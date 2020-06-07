Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T23:35
https://ria.ru/20200607/1572601644.html
Мэр Тольятти отказался от иска к общественнику на 15 миллионов рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190765_0:147:1501:991_1036x0_80_0_0_41176d6a297dbf9c5bb0d794cd132168.jpg
РИА Новости

Мэр Тольятти отказался от иска к общественнику на 15 миллионов рублей

23:28 07.06.2020 (обновлено: 23:35 07.06.2020)
826
© Фото : администрация городского округа ТольяттиГлава городского округа Тольятти Сергей Анташев
Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев
© Фото : администрация городского округа Тольятти
Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев. Архивное фото
САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Глава Тольятти Сергей Анташев заявил в воскресенье, что не будет судиться с местным общественником Валерием Кандалинцевым, к которому ранее подал иск о защите чести и достоинства на 15 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе горадминистрации рассказали РИА Новости, что Анташев подал иск в Автозаводский районный суд Тольятти к Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации на 15 миллионов рублей. Согласно материалам иска, копию которого в интернете выложил Кандалинцев, поводом для подачи заявления в суд стала серия постов, опубликованных им в Facebook и касающихся ситуации с выбором автора памятника женщине-солдатке. В частности, Анташев был недоволен высказываниями Кандалинцева в свой адрес и информацией, что якобы "ухудшает социально-экономические условия", совершив "вывод 15 миллионов рублей" из Тольятти.
Работа почтового отделения
26 мая, 13:41
"Почта России" проиграла иск на 97 миллионов рублей
По информации местных СМИ, Кандалинцев был недоволен аннулированием мэрией Тольятти результатов народного голосования по выбору автора памятника. В результате в городе был установлен монумент по проекту известного художника Зураба Церетели, тогда как в голосовании якобы побеждал местный скульптор Алексей Кузнецов.

"Сегодня в день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего (Кандалинцева. — Прим. ред.). И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним", — написал Анташев на своей странице в Instagram.

3101003
Обсудить 1
ТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Собеседование при приеме на работу
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Елена Шувалова
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
В доме на юго-западе Москвы, где произошла стрельба, слышны выстрелы
Набережная курорта Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге
Руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов на премьере фильма Салют-7 в кинотеатре Октябрь
Продюсер "Брата 2" прокомментировал кадры протестов в США вместо титров
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Полицейский в Германии
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Сирийский коммунальщик рассказал, как ИГ* принудила его к сотрудничеству
06:41В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
06:39Бывший боевик ИГ* рассказал о британских инструкторах в Сирии
06:10Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
06:07В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
06:04"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
06:02На Чукотке создают морскую охранную зону в национальном парке "Берингия"
05:56В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов
05:43В Севастополе сторожевой корабль "Сметливый" станет музеем
05:40В Китае за сутки выявили четыре новых случая COVID-19
05:16В ДВФУ и ДВО РАН создали сорбент для очистки воды от радиации
05:15В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы полиции города
05:10В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тысяч человек
05:03В Бурятии выявили 44 случая COVID-19
04:59Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
04:54Онищенко рассказал, какой вред могут причинить антисептики
04:53Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
04:34Исследование: пятая часть россиян отказалась от отпуска из-за COVID-19
04:34В Москве идет на спад "мода" на отказ от детских прививок, сообщила врач
04:32В ВЭФ рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на цифровизацию
Лента новостейМолния