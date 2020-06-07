Мэр Тольятти отказался от иска к общественнику на 15 миллионов рублей

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Глава Тольятти Сергей Анташев заявил в воскресенье, что не будет судиться с местным общественником Валерием Кандалинцевым, к которому ранее подал иск о защите чести и достоинства на 15 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе горадминистрации рассказали РИА Новости, что Анташев подал иск в Автозаводский районный суд Тольятти к Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации на 15 миллионов рублей. Согласно материалам иска, копию которого в интернете выложил Кандалинцев, поводом для подачи заявления в суд стала серия постов, опубликованных им в Facebook и касающихся ситуации с выбором автора памятника женщине-солдатке. В частности, Анташев был недоволен высказываниями Кандалинцева в свой адрес и информацией, что якобы "ухудшает социально-экономические условия", совершив "вывод 15 миллионов рублей" из Тольятти.
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По информации местных СМИ, Кандалинцев был недоволен аннулированием мэрией Тольятти результатов народного голосования по выбору автора памятника. В результате в городе был установлен монумент по проекту известного художника Зураба Церетели, тогда как в голосовании якобы побеждал местный скульптор Алексей Кузнецов.
"Сегодня в день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего (Кандалинцева. — Прим. ред.). И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним", — написал Анташев на своей странице в Instagram.