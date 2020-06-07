Мэр Тольятти отказался от иска к общественнику на 15 миллионов рублей

Ранее в пресс-службе горадминистрации рассказали РИА Новости, что Анташев подал иск в Автозаводский районный суд Тольятти к Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации на 15 миллионов рублей. Согласно материалам иска, копию которого в интернете выложил Кандалинцев, поводом для подачи заявления в суд стала серия постов, опубликованных им в Facebook и касающихся ситуации с выбором автора памятника женщине-солдатке. В частности, Анташев был недоволен высказываниями Кандалинцева в свой адрес и информацией, что якобы "ухудшает социально-экономические условия", совершив "вывод 15 миллионов рублей" из Тольятти.