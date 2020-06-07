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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T23:25
https://ria.ru/20200607/1572601605.html
В Приднестровье выявили восемь новых случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Приднестровье выявили восемь новых случаев коронавируса

23:25 07.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Более 20 пациентов излечились от COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены восемь новых случаев заболевания, сообщил в воскресенье оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписаны пациенты, переболевшие коронавирусом. После курса лечения их пробы прошли контрольное тестирование и дважды подряд дали отрицательный результат", - говорится в сообщении. Отмечается, что успешно прошли курс лечения еще 21 человек, среди выписанных пациентов - 10-месячная девочка из Рыбницы.
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Кроме того, в лаборатории Кишинева и Тирасполя было отправлено 220 проб. "Анализы восьми пациентов дали положительный ответ, остальные - отрицательный, 66 проб остаются в работе", - отмечается в сообщении.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1032 приднестровца, 39 человек скончались, 694 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РыбницаПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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