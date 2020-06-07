В Приднестровье выявили восемь новых случаев коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Более 20 пациентов излечились от COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены восемь новых случаев заболевания, сообщил в воскресенье оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписаны пациенты, переболевшие коронавирусом. После курса лечения их пробы прошли контрольное тестирование и дважды подряд дали отрицательный результат", - говорится в сообщении. Отмечается, что успешно прошли курс лечения еще 21 человек, среди выписанных пациентов - 10-месячная девочка из Рыбницы.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1032 приднестровца, 39 человек скончались, 694 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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