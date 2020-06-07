Источник раскрыл детали инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. При стрельбе на улице Строителей пострадал один человек, стрелок - в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.

"Гражданин в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожего. Тот ранен, его сейчас госпитализируют. О других пострадавших ничего не известно", - сказал собеседник агентства.